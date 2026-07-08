Vụ tự tử do bạo lực học đường: Giúp nam sinh lớp 8 vượt qua ám ảnh tâm lý

Theo lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh, sau hơn 2 tháng điều trị, sức khỏe em Đ.M.H (14 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) - người tự tử do bị bạo lực học đường đã ổn định, không để lại di chứng.

Hiện nam sinh này đang được các chuyên viên tâm lý vào cuộc hỗ trợ tích cực, giúp vượt qua ám ảnh tâm lý.

Trước đó, trưa 15/5, gia đình phát hiện H treo cổ tự tử tại phòng ngủ, cơ thể đã tím tái. Ngay sau đó, người nhà đã tiến hành ép tim, thổi ngạt tại chỗ và đưa em đến bệnh viện địa phương để đặt nội khí quản giúp thở, dùng thuốc chống co giật trước khi chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố.

Nam sinh được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố trong tình trạng nguy kịch: hôn mê sâu, co giật, co gồng liên tục, môi hồng tái, nồng độ ôxy trong máu chỉ còn 89%, phổi ran ẩm, phát ra âm thanh bất thường như tiếng lọc xọc, bọt khí vỡ, vùng cổ có vết hằn sâu.

Kết quả xét nghiệm và chụp CT scan sọ não, cột sống cổ ghi nhận tình trạng rất nặng: ngạt do treo cổ, tổn thương não do thiếu ôxy, trật xoay C1-C2 (các đốt sống cổ trên cùng bị khóa cứng).

Đứng trước một ca bệnh phức tạp tổn thương cả não bộ và tủy cổ, các bác sỹ đã nhanh chóng hội chẩn chuyên khoa Ngoại Thần kinh, tiến hành nẹp cố định cổ và triển khai phác đồ điều trị tích cực, toàn diện.

Song song với duy trì thở máy, sử dụng kháng sinh, thuốc chống co giật truyền tĩnh mạch liên tục, các bác sỹ cũng điều trị chống phù não, điều chỉnh tình trạng rối loạn điện giải, đảm bảo dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch và ống thông dạ dày kết hợp vật lý trị liệu, xoay trở chống loét tích cực hằng ngày.

Sau gần 2 tháng điều trị tích cực, nam sinh bình phục dần, cai được máy thở, tự thở khí trời, tri giác phục hồi, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và trở về trạng thái bình thường, hầu như không để lại di chứng.

Cùng với điều trị về thể chất, các chuyên viên tâm lý của bệnh viện đang vào cuộc để hỗ trợ tích cực, giúp em sớm vượt qua ám ảnh tâm lý.

Qua trường hợp của nam sinh Đ.M.H, các bác sỹ khuyến cáo, phụ huynh cần dành thời gian quan tâm, lắng nghe và chia sẻ với con cái để nắm bắt những thay đổi tâm tư, tình cảm, hay những rắc rối con đang gặp phải ở trường lớp hoặc ngoài xã hội.

Đồng thời, phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường để kịp thời can thiệp, giải tỏa khủng hoảng cho các em trước khi quá muộn, tránh những sự việc đáng tiếc tương tự xảy ra.

Liên quan đến vụ việc này, Công an tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với N.H.V (14 tuổi, trú xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan Công an xác định N.H.V đã cầm đầu một nhóm gồm 13 học sinh liên tục có hành vi đánh hội đồng Đ.M.H từ 7-8 lần ngay tại lớp học và trường học.

Không dừng lại ở việc hành hung, N.H.V còn có hành vi đe dọa, ép buộc Đ.M.H và một học sinh cùng lớp khác phải nộp tiền "bảo kê" hằng ngày từ 20.000 - 50.000 đồng để phục vụ nhu cầu cá nhân.

Cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý hành vi cố ý gây thương tích với nhóm đối tượng này./.

Khởi tố vụ án bạo lực học đường khiến 1 nam sinh lớp 8 tự tử Trong thời gian dài nạn nhân bị 1 nhóm học sinh trong cùng trường đánh đập, gây tổn thương nghiêm trọng cả về thể chất và tinh thần. Cháu luôn sống trong sợ hãi, hoảng loạn và áp lực mỗi ngày.