Dự án đường Vành đai 5 qua 7 địa phương sẽ được ưu tiên vốn đầu tư công

Hội đồng thẩm định Nhà nước vừa có báo cáo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội.

Dẫn giải các quy hoạch liên quan trực tiếp đến Vành đai 5 đều đặt ra yêu cầu là tuyến đường khép kín trong Vùng Thủ đô; quy mô 6 làn xe; lộ trình đầu tư trước năm 2030, do đó, Hội đồng thẩm định Nhà nước đánh giá đề xuất của Bộ Xây dựng đầu tư đường Vành đai 5 với quy mô 6 làn xe, mặt cắt ngang 120m là phù hợp.

Về hình thức đầu tư, Hội đồng thẩm định Nhà nước nhận thấy phương án PPP, hợp đồng BOT có thể giúp giảm áp lực ngân sách Nhà nước trong ngắn hạn. Tuy nhiên, kết quả tính toán cho thấy để khả thi, vốn ngân sách Nhà nước tham gia vào dự án rất cao (khoảng hơn 80% sơ bộ tổng mức đầu tư); vốn nhà đầu tư tham gia không lớn.

“Phương án PPP chưa xác định được tính khả thi, đặc biệt triển khai đồng bộ toàn tuyến, trong khi yêu cầu Chương trình hành động cần hoàn thành giai đoạn 2026-2030, góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng “2 con số,” cũng như tạo nền tảng phát triển đô thị, công nghiệp của 7 địa phương trong giai đoạn tiếp theo, nên rất cần có hình thức đầu tư chắc chắn khả thi để hoàn thành toàn tuyến,” lãnh đạo Hội đồng thẩm định Nhà nước nhìn nhận.

Theo tính toán, trường hợp đầu tư công, sau đó Nhà nước thu phí với mức thu vừa phải (BOT dự kiến thu khoảng 2.100 đồng/xe con/km, cao hơn phương án nhà nước thu 1.300 đồng/xe con/km) thì sau 20 năm dự kiến thu được khoảng hơn 105.697 tỷ đồng. Hình thức đầu tư công có thể đáp ứng thực tiễn, đồng thời quá trình tham gia ý kiến, các địa phương cũng ủng hộ hình thức đầu tư công.

Vì vậy, để bảo đảm sự thành công của dự án, đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm đưa dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Hội đồng thẩm định Nhà nước nhận thấy đề xuất của Bộ Xây dựng về hình thức đầu tư công là có cơ sở và chịu trách nhiệm về các số liệu tính toán nêu trên.

Trong bước nghiên cứu tiếp theo, Hội đồng thẩm định Nhà nước đề nghị Bộ Xây dựng, các địa phương tiếp tục nghiên cứu, cập nhật về hình thức đầu tư các dự án thành phần bảo đảm tính khả thi, hiệu quả đầu tư.

Đề cập đến khả năng cân đối vốn cho dự án, theo Hội đồng thẩm định Nhà nước, hiện nay, Chính phủ dự kiến bố trí vốn ngân sách Trung ương cho dự án khoảng 40% nhu cầu vốn ngân sách Trung ương theo đề xuất của Bộ Xây dựng. Với hạn mức này, số vốn ngân sách Trung ương còn thiếu so với nhu cầu giai đoạn 2026-2030 nên không thể đầu tư đồng bộ toàn tuyến.

Vì thế, Hội đồng thẩm định Nhà nước thống nhất với đề xuất của Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ trình cơ chế, chính sách đặc biệt cho dự án về thẩm định, đánh giá nguồn vốn, khả năng cân đối nguồn vốn theo quy định của Luật Đầu tư công; các địa phương cần quan tâm bố trí vốn để ưu tiên đầu tư.

Trước đó, theo phương án đề xuất của Bộ Xây dựng, Dự án đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội có chiều dài đầu tư khoảng 349km (bao gồm cả 57km đi trùng với đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây, 11km đi trùng đường cao tốc Nội Bài-Hạ Long), đi qua địa bàn 7 địa phương gồm: thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, thành phố Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ.

Tuyến sẽ được đầu tư tuyến chính quy mô 6 làn xe cao tốc theo quy hoạch, tốc độ thiết kế 100-120km/h và đường song hành (đường bên) dọc tuyến với quy mô tối thiểu đường cấp III, đường đô thị, 2 làn xe, tốc độ thiết kế 60-80km/h.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 288.268 tỷ đồng được đề xuất sử dụng vốn đầu tư công, trong đó ngân sách Trung ương khoảng hơn 217.700 tỷ đồng thực hiện đầu tư phần chính tuyến Vành đai 5 và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong phạm vi chính tuyến; ngân sách địa phương khoảng hơn 70.500 tỷ đồng thực hiện đầu tư xây dựng đường song hành và thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phần còn lại./.

Rà soát, hoàn thiện phương án đầu tư Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội Ngày 2/7, Đoàn công tác của Quốc hội đã khảo sát thực địa hướng tuyến và làm việc với các địa phương có Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội đi qua tại tỉnh Phú Thọ.