Thông xe tuyến đường 400 tỷ đồng giúp giảm tải cho đô thị Đà Lạt

Sau nhiều năm mong chờ, tuyến đường Cam Ly-Phước Thành (thuộc địa phận phường Cam Ly-Đà Lạt và Lang Biang-Đà Lạt, Lâm Đồng) đã cơ bản hoàn thiện và thông xe kỹ thuật giúp giảm tải cho khu vực trung tâm đô thị Đà Lạt.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN ngày 8/7, vị trí cuối cùng tại đoạn đường dài khoảng 100m (gần ngã 3 Măng Lin, phường Lang Biang-Đà Lạt) thuộc tuyến Cam Ly-Phước Thành đã hoàn tất việc thảm nhựa, giúp cho toàn tuyến đường này thông suốt.

Hiện các đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện các hạng mục phụ như mương thoát nước, vạch kẻ đường, hệ thống biển báo trên đoạn tuyến từ ngã ba Măng Lin nối đến đường 19 tháng 5 (thị trấn Lạc Dương cũ, nay là phường Lang Biang-Đà Lạt).

Theo bà Tưởng Thị Tiếp (Tổ dân phố Măng Lin, phường Lang Biang-Đà Lạt), đơn vị thi công mới hoàn tất đổ nhựa đoạn cuối từ hôm qua (7/7) giúp con đường thông tuyến toàn bộ nên bà con rất phấn khởi.

Lúc chưa được triển khai, người dân trong vùng phải chịu cảnh mưa lầy, nắng bụi vì đường đất nên cũng rất vất vả trong việc đi lại, chuyên chở hàng hóa. Cũng may sau khoảng 3 năm thi công, con đường đã hoàn thiện để bà con di chuyển thuận tiện hơn.

Đường Cam Ly-Phước Thành là một trong những công trình quan trọng nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía Tây và phía Bắc của Đà Lạt. Khi đưa vào sử dụng, tuyến đường này góp phần giảm tải đáng kể cho khu vực trung tâm đô thị Đà Lạt.

Đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển theo hướng tuyến từ làng hoa Vạn Thành, đèo Tà Nung (phường Cam Ly-Đà Lạt) đi núi Lang Biang và hồ Đan Kia (phường Lang Biang-Đà Lạt), giúp cho hoạt động tham quan du lịch, chuyên chở nông sản được thuận lợi hơn.

Ông Nguyễn Cường (tài xế taxi, ngụ phường Lâm Viên-Đà Lạt) cho biết, ông thường xuyên chở khách đi tham quan ở khu vực nội ô Đà Lạt.

Tuyến đường Cam Ly-Phước Thành hoàn thiện đã giúp ông chở khách đi tham quan được thuận tiện hơn rất nhiều. So với trước đây, do đường cũ nhỏ hẹp, lầy lội, xuống cấp ông rất ngại chở khách đi qua khu vực này dù có nhiều điểm tham quan, du lịch rất nổi tiếng.

Dự án xây dựng đường Cam Ly-Phước Thành có chiều dài toàn tuyến khoảng 8,9 km với điểm đầu là ngã 3 giao với tỉnh lộ ĐT725 (đầu đèo Tà Nung), điểm cuối kết nối vào đường 19 tháng 5 (đoạn gần Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương cũ).

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 Lâm Đồng làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư là 400 tỷ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2021 – 2026.

Dự án được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, chiều rộng nền đường là 9,0 m, chiều rộng mặt đường là 6,0m.

Để triển khai dự án, chủ đầu tư phải giải phóng mặt bằng đối với 133 hộ dân, tổng diện tích hơn 4 ha.

Do vướng mắc về đền bù, giải phóng mặt bằng nên việc thi công xây dựng đường Cam Ly-Phước Thành gặp khó khăn, kéo dài thời gian hơn so với dự kiến./.

Thông xe đoạn tuyến cuối cùng của cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu Do hạ tầng chưa hoàn thiện nên đoạn tuyến thuộc Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu chỉ cho phép các loại ôtô dưới 9 chỗ lưu thông với tốc độ tối đa 80 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ.

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