Sân bay Nội Bài trang bị hệ thống kiosk sinh trắc học, rút ngắn thời gian làm thủ tục

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hạn chế tình trạng xếp hàng chờ đợi, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã đưa vào trang bị hệ thống Kiosk check-in bằng sinh trắc học ngay tại Nhà ga hành khách T1.

Theo đó, thay vì phải xếp hàng chờ đợi kiểm tra giấy tờ thủ công, hệ thống Kiosk sinh trắc học cho phép hành khách chủ động hoàn thành thủ tục xác thực trong vòng 10 giây.

Để sử dụng các kiosk này, hành khách chỉ cần cầm sẵn thẻ lên máy bay và bản cứng căn cước công dân gắn chip, thực hiện 3 bước đơn giản gồm, bước 1: quét thẻ lên máy bay; bước 2: quét căn cước công dân gắn chip; bước 3: quét khuôn mặt.

Hệ thống camera nhận diện đối soát dữ liệu hành khách tự động với độ chính xác cao, vừa đảm bảo an ninh hàng không, vừa giúp hành khách đi qua các cửa kiểm soát an ninh, cửa ra máy bay mà không cần xuất trình giấy tờ nhiều lần.

Sự tham gia của hệ thống Kiosk sinh trắc học này đã san sẻ đáng kể áp lực cho các quầy thủ tục, làn kiểm tra giấy tờ tùy thân truyền thống, cửa ra máy bay đặc biệt trong những khung giờ cao điểm.

Bên cạnh giải pháp trọng tâm là Kiosk check-in sinh trắc học tại nhà ga, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cũng đã đồng bộ hạ tầng kỹ thuật để mang đến các lựa chọn linh hoạt khác cho hành khách. Hành khách của Vietnam Airlines và Vietjet Air có thể chủ động xác thực sinh trắc học từ trước khi đến sân bay qua ứng dụng VNeID; hành khách của hãng Vietjet và Sun Phú Quốc Air có thể sử dụng ứng dụng riêng của các hãng này để làm thủ tục trước chuyến bay 24h.

Đối với những hành khách chưa quen với các thiết bị công nghệ tự động, các nhân viên tại quầy thủ tục truyền thống vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ quét chip căn cước công dân trực tiếp tại quầy. Với hệ thống Kiosk sinh trắc học, hành khách của tất cả các hãng hàng không có thể thực hiện thủ tục nhận diện khuôn mặt tại đây để trải nghiệm autogate thuận lợi, không cần chờ đợi.

Giai đoạn đầu triển khai, hệ thống chưa áp dụng cho hành khách nước ngoài, trẻ em dưới 16 tuổi hoặc hành khách lên sân bay chỉ sử dụng tài khoản VNeID. Trong thời gian tới, đội ngũ kỹ thuật của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước để nâng cấp hệ thống, hướng tới mục tiêu phục vụ xác thực sinh trắc học cho 100% đối tượng hành khách, từng bước hoàn thiện mô hình sân bay thông minh.

Hành khách hoàn thiện thủ tục sinh trắc học tại Sân bay quốc tế Nội Bài trong vòng 10 giây. (Ảnh: Phan Công/Vietnam+)

Trong giai đoạn phục vụ cao điểm hè 2026, dự kiến kéo dài đến trung tuần tháng Tám, với sản lượng khai thác trung bình xấp xỉ 700 lượt chuyến bay và hơn 100.000 lượt khách đi đến Sân bay Nội Bài mỗi ngày, đặc biệt ngày cao nhất đã đạt 740 lượt chuyến bay và 120.000 lượt khách, bài toán giảm tải cho các khu vực làm thủ tục truyền thống là một trong những ưu tiên hàng đầu.

“Việc đưa vào trang bị hệ thống Kiosk check-in bằng sinh trắc học tự động phục vụ các chuyến bay nội địa tại Nhà ga hành khách T1 đã trở thành một giải pháp hiệu quả, giúp hạn chế tình trạng ùn ứ cục bộ tại các khung giờ cao điểm, đồng thời tăng trải nghiệm của hành khách và triển khai đúng theo tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược,” lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài nhấn mạnh./.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp.

Nội Bài có bước nhảy vọt thứ hạng trong top 100 sân bay tốt nhất thế giới Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã có bước nhảy vọt ấn tượng khi vươn lên vị trí thứ 71 trong danh sách 100 sân bay tốt nhất toàn cầu do Tổ chức quốc tế Skytrax công bố.