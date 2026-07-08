Đồng Nai: Người dân Nha Bích hiến đất trị giá 16 tỷ đồng mở tuyến đường động lực

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm "Đoàn kết-kỷ cương-hiệu quả- bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại," xã Nha Bích, thành phố đang đẩy nhanh triển khai hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm.

Trong số đó, dự án nâng cấp, mở rộng đường quy hoạch NT8 không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội mà còn ghi nhận sự đồng thuận cao của người dân khi tự nguyện hiến đất, cây trồng và tài sản trên đất trị giá khoảng 16 tỷ đồng để phục vụ công trình.

Sáng 8/7, Ủy ban Nhân dân xã Nha Bích tổ chức lễ khởi công Dự án nâng cấp, mở rộng đường quy hoạch NT8 theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm."

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 60 tỷ đồng, chiều dài hơn 2,6km, lộ giới 20m, kết nối trực tiếp Quốc lộ 14 với tuyến cao tốc Gia Nghĩa- Chơn Thành. (Ảnh: TTXVN phát)

Đây là công trình thứ 14 được địa phương triển khai trong giai đoạn 2026-2030 nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 60 tỷ đồng, chiều dài hơn 2,6km, lộ giới 20m, kết nối trực tiếp Quốc lộ 14 với tuyến cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được đầu tư đồng bộ hệ thống mặt đường, vỉa hè, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng và hạ tầng giao thông, góp phần chỉnh trang đô thị và tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương.

Điều đáng ghi nhận là để có mặt bằng triển khai dự án, 185 hộ dân bị ảnh hưởng đã tích cực hưởng ứng chủ trương của địa phương. Đến nay, phần lớn các hộ đã đồng thuận hiến đất, vật kiến trúc và cây trồng trên đất với tổng giá trị khoảng 16 tỷ đồng, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công.

Là một trong những hộ chịu ảnh hưởng nhiều nhất, bà Nguyễn Thị Hồng Lam, ngụ ấp 1, xã Nha Bích, đã tự nguyện hiến khoảng 500m² đất cùng hơn ba hàng cao su đang cho thu hoạch.

Bà Lam chia sẻ gia đình rất tiếc khi phải chặt bỏ những cây cao su đã nhiều năm gắn bó, nhưng vẫn quyết định đồng thuận vì lợi ích chung. Theo bà, nếu mỗi người đều giữ phần lợi ích riêng thì con đường sẽ không thể hình thành.

Chính vì vậy, gia đình chấp nhận hy sinh trước mắt để đổi lấy một tuyến đường khang trang, tạo điều kiện cho con cháu và địa phương phát triển trong tương lai.

Không chỉ riêng gia đình bà Lam, nhiều hộ dân khác cũng sẵn sàng tháo dỡ hàng rào, di dời công trình phụ, chặt bỏ cây trồng để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Ông Trần Văn Thế, Bí thư Chi bộ ấp 1, cho biết dự án đã được địa phương đưa vào kế hoạch từ năm 2023 nhưng chưa thể triển khai do nhiều khó khăn về nguồn vốn và công tác giải phóng mặt bằng. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dự án được quan tâm bố trí nguồn lực để triển khai.

Theo ông Trần Văn Thế Thế, thông qua nhiều cuộc họp dân và quá trình tuyên truyền, vận động, người dân đã hiểu rõ ý nghĩa của công trình. Đến nay, trên 95% số hộ bị ảnh hưởng đã đồng thuận hiến đất và tài sản trên đất. Địa phương sẽ tiếp tục vận động các hộ còn lại để sớm hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án.

Tuyến đường NT8 giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong định hướng phát triển của địa phương. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Cũng theo lãnh đạo xã Nha Bích, tuyến đường NT8 giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong định hướng phát triển của địa phương.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nha Bích Nguyễn Hồng Thái cho hay đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Quốc lộ 14 với cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành, đồng thời mở ra không gian phát triển mới gắn với khu vực hồ Phước Hòa rộng hơn 2.000ha.

Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng quỹ đất, thúc đẩy phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và tạo động lực tăng trưởng cho địa phương trong những năm tới.

“Dự án có tổng kinh phí gần 60 tỷ đồng, trong đó sự đồng thuận của người dân đã giúp địa phương tiết kiệm khoảng 16 tỷ đồng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm," đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng của người dân đối với các chủ trương phát triển hạ tầng,” Chủ tịch Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh.

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030, đến nay xã Nha Bích đã triển khai 14 công trình trọng điểm trên các lĩnh vực giao thông, giáo dục, y tế, chợ và hạ tầng kỹ thuật.

Việc đồng loạt triển khai các dự án không chỉ góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, tạo dư địa phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và xây dựng diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại./.

Đồng Nai: Nhiều hộ dân tự nguyện hiến hàng ha đất để mở đường giao thông Dù phải chấp nhận mất đi tài sản có giá trị lớn, người dân tại ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, vẫn vui vẻ cưa hạ những vườn cao su vì tin rằng con đường mới sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế lâu dài.

​