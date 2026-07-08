Lai Châu: Mưa lũ lớn gây nhiều thiệt hại về tài sản và hạ tầng giao thông

Mưa lớn khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu chịu thiệt hại về nhà ở, tài sản, hoa màu, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp, hạ tầng giao thông và một số hệ thống thủy lợi.

Trong những ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh Lai Châu liên tục có mưa lớn kéo dài trên diện rộng.

Đặc biệt từ đêm 7 đến sáng 8/7/2026, mưa lớn đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu chịu thiệt hại về nhà ở, tài sản, hoa màu, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông cũng như một số hệ thống thủy lợi.

Rạng sáng 8/7, mưa lớn tại Lai Châu khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về khu vực Chợ San Thàng (bản San Thàng, phường Tân Phong), cuốn theo đất đá gây ngập úng và vùi lấp nhiều diện tích lúa, hoa màu của người dân, đồng thời làm vỡ một phần cống thoát nước.

Hiện tại nước đã rút, các lực lượng chức năng đang khẩn trương thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai./.