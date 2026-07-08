An Giang chủ động giải pháp phòng chống thiên tai, sạt lở​

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết từ đầu năm 2026 đến nay tình hình thiên tai diễn biến phức tạp dưới tác động của thời tiết cực đoan gây sạt lở, sụp lún đất ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản người dân.

Theo ông Nguyễn Đức Duy, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, từ đầu năm 2026 đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 30 vụ sạt lở, rạn nứt, sụp lún đất, với chiều dài khoảng 1,5 km, ảnh hưởng đến 27 căn nhà cần di dời đến nơi an toàn; thiên tai làm 2 người chết, 1 người bị thương do sét đánh; trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra 33 vụ mưa, dông kèm lốc xoáy làm sập 10 căn nhà, tốc mái 108 căn nhà, cháy 1 căn nhà; tốc mái 1 bè nuôi cá; đổ ngã ngập úng thiệt hại hơn 8ha cây ăn trái, hoa màu và vật kiến trúc khác; ước tính tổng giá trị thiệt hại hơn 5,6 tỷ đồng.

Đối với sạt lở bờ sông, kênh, rạch, từ đầu năm 2026 đến nay đã xảy ra 30 vụ sạt lở, rạn nứt, sụp lún đất với chiều dài khoảng 1,5 km, ảnh hưởng đến 27 căn nhà cần di dời đến nơi an toàn; ước tính tổng giá trị thiệt hại gần 2 tỷ đồng.

Một trong những vụ sạt lở bờ sông gần đây nhất xảy ra tại khu vực bến sông Cái, thuộc ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang vào sáng ngày 24/6 làm sập hoàn toàn 3 căn nhà, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Ông Danh Năm (60 tuổi), ngụ ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Hòa cho biết, trước khi xảy ra sạt lở, gia đình không phát hiện dấu hiệu gì bất thường và trong đêm 23/6, gia đình ông vẫn sinh hoạt bình thường và đến sáng sớm ngày 24/6 gia đình phát hiện có dấu hiệu những vết nứt nhà, đất nên nhanh chóng thoát ra ngoài và ngay sau đó căn nhà tường khoảng 100 mét vuông cùng nhiều đồ dụng, vật dụng sinh hoạt sụp đổ hoàn toàn xuống sông.

"Gia đình tôi sống ở đây hơn 20 năm và trước đây khu vực này chưa xảy ra sạt lở như thế này, vì vậy gia đình tôi cũng như những hộ dân khu vực lân cận khá lo lắng. Ngay khi sạt lở xảy ra gia đình tôi được chính quyền địa phương, lực lượng Quân sự, Công an... đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhiều mặt. Gia đình tôi cũng mong được sự quan tâm hỗ trợ phần nào của Nhà nước để ổn định cuộc sống," ông Năm chia sẻ.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hòa cho biết vụ sạt lở xảy ra sáng 24/6 làm sập hoàn toàn 3 căn nhà của người dân xuống sông, tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 1,7 tỷ đồng, rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, các lực lượng chức năng của xã có mặt nắm tình hình, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, hỗ trợ các hộ dân di dời tài sản còn lại đến nơi an toàn, góp phần giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn cho người dân.

Trước nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở do ảnh hưởng của mưa lớn và dòng chảy mạnh trên sông Cái, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hòa tiến hành rà soát các hộ dân sinh sống ven sông, đồng thời xây dựng phương án di dời khi cần thiết nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Nguyễn Đức Duy cho biết từ đầu năm 2026 đến nay Sở đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành trên 20 văn bản chỉ đạo về phòng, chống thiên tai và ứng phó với thời tiết nguy hiểm đảm bảo sản xuất nông nghiệp, dân sinh trên địa bàn tỉnh.

Đối với các vụ thiên tai xảy ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, huy động lực lượng theo phương châm "bốn tại chỗ," tổ chức cứu hộ, cứu nạn, thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại; đồng thời di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra tại các xã, phường, đặc khu năm 2025-2026 với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng.

Đến nay, tỉnh đã đầu tư xử lý được hơn 95km/424 km bờ sông, kênh, rạch bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở; tiếp tục rà soát, ưu tiên bố trí nguồn lực để đầu tư xử lý các khu vực còn lại theo thứ tự cấp bách, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống công trình phòng, chống sạt lở trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ an toàn các khu dân cư, công trình hạ tầng, ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, nhằm chủ động ứng phó với diễn biến ngày càng cực đoan của thời tiết, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Sở tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng các kế hoạch, phương án trọng tâm ứng phó như phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang; phương án phòng, chống ảnh hưởng của ngập lũ nội đồng kết hợp triều cường năm 2026; phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2026-2027.

Cùng với đó, Sở chủ động phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026-2030, làm cơ sở để các sở, ngành và địa phương tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết… của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ liên quan đến phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026 - 2035.

Ngoài ra, tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa; tăng cường điều tra, quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai; quản lý chặt chẽ các khu vực có nguy cơ sạt lở; ưu tiên đầu tư các công trình phòng, chống sạt lỡ cấp bách; kết hợp phục hồi hệ sinh thái, đặc biệt là rừng phòng hộ ven biên; tiếp tục rà soát, bố trí, sắp xếp dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm.

"Tỉnh kết hợp giữa giải pháp công trình và phi công trình; tăng cường huy động các nguồn lực của Trung ương, địa phương và các tổ chức quốc tế để từng bước hoàn thiện hệ thống công trình phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, ôn định sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh," ông Nguyễn Đức Duy nhấn mạnh./.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng nhiều nơi tại Lai Châu Sau những ngày mưa lớn, nhiều xã ở Lai Châu như: Nậm Mạ, Nậm Cuổi, Pu Sam Cáp, Than Uyên, Sìn Hồ… bị sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại hạ tầng giao thông, ruộng vườn, hoa màu, nhà cửa của người dân.

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