Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm cứu hộ trong khi chuẩn bị ứng phó với bão mới

Ngày 8/7, lực lượng cứu hộ đã rà soát các khu vực bị ngập lụt ở Trung Quốc để tìm kiếm người sống sót. Theo số liệu cập nhật, mưa bão khiến 17 người thiệt mạng và hàng chục con sông tràn bờ, một đập chứa nước bị vỡ.



Thời tiết cực đoan đã tàn phá miền Nam và miền Trung Trung Quốc trong tuần này, trong khi một siêu bão dự báo sẽ quét qua các tỉnh phía Đông vào cuối tuần.

Nước lũ chảy xiết đã khiến 40 con sông và kênh rạch ở Quảng Tây tràn bờ, gây thiệt hại gần 13.000 mẫu đất nông nghiệp.



Tại thành phố Quý Cảng, trong hai ngày qua, mực nước đã dâng cao đến ngang một ngôi nhà một tầng. Dù nước đã rút, nhưng ở những nơi trũng thấp như đường hầm, mực nước vẫn còn cao hơn 1m. Nhà chức trách đang gửi thêm hàng cứu trợ thiên tai như thực phẩm, áo mưa và thuyền cao su đến khu vực này.



Chính quyền Quảng Tây đã duy trì mức độ ứng phó khẩn cấp cao thứ hai về kiểm soát lũ lụt.



Bộ trưởng Tài nguyên nước Lý Quốc Diễn (Li Guoying) cho biết đỉnh lũ dự báo sẽ vượt quá mức cảnh báo hơn 6m tại Trạm Thủy văn Vũ Châu ở Quảng Tây vào sáng sớm 9/7.

Ông cảnh báo thêm: "Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài và nước lũ dâng cao, sự an toàn của các hồ chứa và đê điều ở các khu vực bị ảnh hưởng đang phải đối mặt với thử thách nghiêm trọng."



Trong khi đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo các tỉnh phía Đông đang chuẩn bị ứng phó với ảnh hưởng của siêu bão Bavi, có thể đổ bộ gần khu vực biên giới Chiết Giang - Phúc Kiến vào giữa ngày 11-12/7.

Ngoài ra, bão cũng có thể di chuyển về phía Bắc trong vùng biển phía Đông đảo Đài Loan và đổ bộ trực tiếp vào bờ biển Chiết Giang. Đài Loan, Chiết Giang và Phúc Kiến sẽ là những nơi đầu tiên hứng chịu mưa lớn.



Đầu tuần này, bão Bavi đã càn quét các vùng lãnh thổ Thái Bình Dương của Mỹ, khiến hàng chục nghìn người mất điện tại Guam và Quần đảo Bắc Mariana. Bavi có đặc điểm là cường độ cao và năng lượng đáng kể, và duy trì trạng thái siêu bão trong một thời gian dài.



Nhà chức trách Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, kêu gọi sẵn sàng ứng phó bão Bavi đổ bộ.

Trong khi đó, chính quyền tỉnh Giang Tô (miền Đông) đã thông báo tạm dừng tất cả các hoạt động giáo dục trực tiếp tại các trường học từ chiều 9/7 đến ngày 10/7./.





Trung Quốc duy trì cảnh báo mức cao do ảnh hưởng của bão Maysak Từ 8h ngày 8/7 đến 8h ngày 9/7, dự báo có mưa to đến rất to tại các khu vực như miền Đông và miền Nam Quảng Tây; miền Trung và miền Tây tỉnh Quảng Đông; phía Bắc và phía Nam đảo Hải Nam...