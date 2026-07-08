Từ 9-10/7, Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 9-10/7, khu vực Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Theo đó, ngày 9/7, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%, thời gian nắng nóng từ 12-16 giờ.

Ngày 10/7, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%, thời gian nắng nóng từ 12-16 giờ.

Cảnh báo, nắng nóng ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Ngày 8/7, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C như các trạm: Con Cuông (Nghệ An) 36,1, Đô Lương (Nghệ An) 37 độ C, Quảng Ngãi 36,8 độ C, …; độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 55-60%.

Đối với tình hình mưa ở khu vực Bắc Bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Quảng Ninh tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực các tỉnh trên.

Cụ thể, từ 15 giờ 30 đến 20 giờ 30 ngày 8/7, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Dào San, Khổng Lào, Sin Suối Hồ; Bình Lư, Bum Nưa, Bum Tở, Mường Mô, Mường Than, Nậm Hàng, Sì Lở Lầu, Tả Lèng; Bản Bo, Hua Bum, Khun Há, Mù Cả, Mường Tè, Nậm Sỏ, Nậm Tăm, Đoàn Kết, Tân Phong, Pa Tần, Pa Ủ, Pắc Ta, Phong Thổ, Pu Sam Cáp, Sìn Hồ, Than Uyên, Thu Lũm, Tủa Sín Chải (tỉnh Lai Châu).

Tại tỉnh Lào Cai là các xã, phường: Cao Sơn, Chiềng Ken, Dền Sáng, Dương Quỳ, Khánh Yên, Khao Mang, Minh Lương, Mường Hum, Mường Khương, Nậm Chày, Nậm Có, Ngũ Chỉ Sơn, Pha Long, Si Ma Cai, Tả Củ Tỷ, Văn Bàn.

Đối với tỉnh Tuyên Quang gồm các xã, phường: Yên Hoa; Bắc Quang, Côn Lôn, Lâm Bình, Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Quang Bình, Quảng Nguyên, Tiên Nguyên, Yên Nguyên, Yên Phú.

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có các xã, phường: Bạch Thông, Bằng Thành, Cẩm Giàng, Chợ Đồn, Côn Minh, Đồng Phúc, Hiệp Lực, Ngân Sơn, Nghiên Loan, Phong Quang, Phủ Thông, Quảng Bạch, Thượng Minh, Thượng Quan, Văn Lang, Vĩnh Thông, Yên Bình.

Cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo ở các điểm sạt lở. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở tỉnh Quảng Ninh gồm: Hải Sơn, Cẩm Phả, Móng Cái 3, Quang Hanh, Quảng Đức, Quảng Hà, Quảng Tân; Đặc khu Vân Đồn, Đông Ngũ, Đường Hoa, Hải Ninh, Cửa Ông, Móng Cái 1, Móng Cái 2, Mông Dương.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 2 giờ đến 14 giờ ngày 8/7, khu vực các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như: Bản Lang 2 là 174,6mm, Dào San 2 là 125,6mm (Lai Châu); Mường Khương 85,2mm (Lào Cai); Khâu Tinh 93,4mm (Tuyên Quang); Cẩm Phả 102,4mm (Quảng Ninh);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Thời tiết 30/6: Bắc Bộ cục bộ có mưa rất to, Trung Bộ nắng nóng Ngày và đêm 30/6, khu vực Bắc Bộ tiếp tục chịu tác động của hình thể gây mưa lớn, tập trung về sáng, chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa rất to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

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