Đắk Lắk: Trang trại nuôi lợn vẫn bốc mùi hôi sau nhiều lần hứa hẹn khắc phục

Sau nhiều lần hứa hẹn khắc phục tình trạng phát sinh mùi hôi từ hoạt động của trang trại chăn nuôi lợn Minh Phúc (thôn Lương Phước, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk), đến nay, Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Minh Phúc (chủ trang trại) vẫn chưa thực hiện xong.

Tình trạng mùi hôi vẫn đang “bủa vây” một số khu dân cư, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Dự án Trang trại chăn nuôi lợn Minh Phúc của Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Minh Phúc được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên (cũ), nay là tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn 159 tỷ đồng; quy mô chăn nuôi 48.000 con lợn thịt/năm; diện tích dự án trên 40ha.

Dự án bắt đầu đi vào hoạt động và thả lứa lợn đầu tiên vào tháng 2/2026. Đến tháng 4/2026, trang trại nuôi khoảng 13.000 con lợn trong 10 dãy chuồng.

Cũng trong thời gian này, tại trang trại chăn nuôi lợn Minh Phúc xuất hiện mùi hôi gây ảnh hưởng đến đời sống người dân tại thôn Lương Phước (xã Sơn Thành) và các thôn Quảng Mỹ, Mỹ Phú (xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk).

Nhiều người dân cho biết mùi hôi từ trang trại chăn nuôi này bốc lên nồng nặc, nhất là lúc trời nắng nóng. Lo ngại mùi hôi ảnh hưởng đến sức khỏe, người dân đã kiến nghị đến chính quyền địa phương và cơ quan chức năng sớm kiểm tra và có giải pháp khắc phục tình trạng này.

Sau phản ánh của người dân, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thành cùng các cơ quan liên quan đã tiến hành kiểm tra trang trại chăn nuôi Minh Phúc. Qua đó ghi nhận có phát sinh mùi hôi tại các khu chuồng nuôi, nhà hủy xác, khu vực tách phân… vào thời điểm có gió mạnh và buổi tối.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Minh Phúc đã cam kết tăng cường thực hiện các biện pháp giảm thiểu mùi hôi, hạn chế tối đa việc phát tán ra môi trường; thời gian hoàn thiện đến hết ngày 2/5.

HĐND tỉnh Đắk Lắk khảo sát tình hình hoạt động trang trại chăn nuôi heo Minh Phúc ngày 6/7. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Đến ngày 22/5/2026, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ đã tổ chức buổi đối thoại giữa chính quyền địa phương, Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Minh Phúc với người dân trên địa bàn.

Tại đây, ông Phan Thế Trí, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Minh Phúc cho biết, trang trại chăn nuôi lợn vẫn đang duy trì tần suất phun sương chế phẩm sau quạt để giảm thiểu mùi hôi trong không khí; đồng thời cam kết đến ngày 30/6 sẽ hoàn tất việc đưa vào vận hành hệ thống xử lý, khắc phục mùi hôi trong chăn nuôi.

Gia đình bà Ngô Thị Trang (thôn Mỹ Phú, xã Hòa Mỹ) sinh sống gần trang trại chăn nuôi lợn Minh Phúc. Thời gian gần đây, cuộc sống gia đình bà bị đảo lộn bởi mùi hôi thối phát sinh từ trang trại này.

Bà cho biết một số thành viên trong gia đình phải chuyển đến nơi khác sinh sống tạm thời. Nhiều người trong gia đình liên tục bị bệnh viêm mũi dù chủ trang trại đã cam kết khắc phục nhưng đến nay, tình trạng hôi thối vẫn còn, có thời điểm còn nặng mùi hơn trước.

Ngày 2/7, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Minh Phúc đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ và xã Sơn Thành báo cáo công tác khắc phục mùi tại dự án trang trại chăn nuôi lợn Minh Phúc.

Người dân xã Hòa Mỹ kiến nghị xử lý mùi hôi tại buổi đối thoại với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Minh Phúc ngày 22/5. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Theo đó, công ty duy trì tần suất phun sương liên tục để giảm thiểu mùi phát tán ra không khí; hoàn thành bao che nhà ép phân, hố thu gom và trung chuyển nước thải, nhà hủy xác; hoàn thành bao che xung quanh sau quạt; vận hành đúng quy trình hệ thống xử lý nước thải.

Riêng hệ thống phun khử mùi công nghệ cao nhập khẩu, hiện tại các thiết bị này đang được công ty triển khai thi công lắp đặt để tăng thêm công tác giảm thiểu mùi hôi.

Phóng viên TTXVN đã liên hệ ông Phan Thế Trí, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Minh Phúc để nắm bắt thông tin cụ thể về công tác khắc phục mùi tại dự án trang trại chăn nuôi lợn Minh Phúc nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Theo ông Võ Bá Đạt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thành, dù đã quá thời gian cam kết khắc phục nhưng trang trại chăn nuôi lợn Minh Phúc hiện vẫn còn mùi hôi phát sinh, ảnh hưởng đến các khu dân cư.

Chủ trang trại cho biết họ đang đưa thiết bị vào xử lý mùi hôi. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân xã đã có kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh để xử lý dứt điểm vụ việc. Nếu trang trại này vẫn không khắc phục được mùi hôi phải giảm số lượng lợn thả nuôi.

Trong khi đó, ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ cho biết, địa phương cũng vừa có báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình hoạt động của trang trại chăn nuôi lợn Minh Phúc chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu mùi hôi phát sinh trong chăn nuôi làm ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân trên địa bàn.

Địa phương đang tiếp tục theo dõi, phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vụ việc.

Nhận được văn bản kiến nghị của các địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã Sơn Thành, xã Hòa Mỹ và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát nội dung phản ánh, kiến nghị; khẩn trương hướng dẫn, đôn đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Minh Phúc thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, các nội dung đã cam kết và các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Trang trại chăn nuôi heo Minh Phúc dù nằm ở xa khu dân cư nhưng mùi hôi vẫn ảnh hưởng đến nhà người dân. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Cùng đó, kịp thời xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các vi phạm (nếu có); đồng thời, tăng cường theo dõi, giám sát việc khắc phục, bảo đảm không để tiếp tục phát sinh ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của nhân dân và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho hay, dự án trang trại chăn nuôi lợn Minh Phúc do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Sau đó, dự án đi vào hoạt động có triển khai đăng ký môi trường cấp xã.

Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp về vấn đề môi trường tại dự án này, Sở đã chủ động báo cáo cho Bộ để cử đoàn công tác đến kiểm tra, xác định nguyên nhân.

Dự kiến trong tuần sau, đoàn công tác liên ngành của Bộ gồm cơ quan quản lý nhà nước và các chuyên gia về môi trường sẽ đến kiểm tra, xác định nguyên nhân. Sở phối hợp với đoàn kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định./.

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