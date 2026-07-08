Tây Ban Nha báo động đỏ về đợt nắng nóng có thể vượt ngưỡng 40 độ C

Cơ quan Khí tượng Tây Ban Nha (AEMET) ngày 7/7 đã ban bố cảnh báo đỏ, mức cao nhất về nắng nóng tại 3 vùng Aragon, Catalonia và Valencia, khi nhiệt độ nhiều nơi được dự báo vượt 40 độ C trong đợt nắng nóng mới đang bao trùm khu vực Nam Âu.

Theo AEMET, đợt nắng nóng này dự kiến kéo dài ít nhất đến ngày 9/7 và có thể tác động rất nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng cũng như cơ sở hạ tầng.

Trong bối cảnh các đợt nắng nóng cực đoan xuất hiện với tần suất và cường độ ngày càng lớn, Tây Ban Nha đang đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ người lao động phải làm việc ngoài trời.

Tại thành phố Barcelona, chính quyền đã phát khoảng 1.400 vòng đeo tay thông minh cho công nhân làm việc ngoài trời. Thiết bị này theo dõi thân nhiệt và phát tín hiệu cảnh báo trước khi người đeo có nguy cơ bị say nắng hoặc sốc nhiệt, giúp họ kịp thời nghỉ ngơi, bổ sung nước và tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Ngoài việc ứng dụng công nghệ, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh thời gian làm việc trong mùa Hè.

Tại Madrid, các đội lắp đặt pin mặt trời bắt đầu công việc từ 7 giờ sáng và kết thúc trước 13 giờ để tránh thời điểm nắng gay gắt nhất. Đối với những công việc trên mái nhà hoặc ở độ cao lớn, người lao động phải nghỉ giải lao định kỳ để hạ thân nhiệt và bù nước.

Sau một số trường hợp tử vong do sốc nhiệt trong những năm gần đây, Chính phủ Tây Ban Nha đã sửa đổi quy định về an toàn lao động từ năm 2023, yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh lịch làm việc khi cơ quan khí tượng phát cảnh báo nắng nóng ở hai cấp cao nhất, đồng thời xây dựng quy trình bảo vệ người lao động trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Mức xử phạt đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định về an toàn lao động liên quan đến nắng nóng cũng tăng mạnh, từ khoảng 706.000 euro năm 2022 lên gần 1,6 triệu euro trong năm 2025.

Không chỉ Tây Ban Nha, nhiều quốc gia châu Âu tiếp tục đối mặt với một đợt nắng nóng mới. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Âu ngày 7/7 cảnh báo "tình trạng thời tiết cực đoan hơn vẫn có thể ở phía trước," do một khối không khí nóng mới đang hình thành trên Đại Tây Dương.

WHO cho biết Bồ Đào Nha và miền Nam Tây Ban Nha có thể ghi nhận nhiệt độ tới 43 độ C trong tuần này, trong khi Pháp, Bỉ, Hà Lan và Luxembourg cũng chuẩn bị ứng phó với đợt nắng nóng mới.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới. Đợt nắng nóng cuối tháng Sáu vừa qua đã phá vỡ hàng loạt kỷ lục nhiệt độ, ảnh hưởng đến hơn 150 triệu người và liên quan đến hơn 1.300 ca tử vong vượt mức thông thường.

WMO nhận định các đợt nắng nóng cực đoan sẽ tiếp tục xảy ra thường xuyên hơn, kéo dài hơn và dữ dội hơn do tác động của biến đổi khí hậu./.

Nước Pháp bước vào đợt nắng nóng cực đoan mới Nước Pháp lại bước vào một đợt nắng nóng cực đoan mới, với nền nhiệt có nơi lên tới 40 độ C, thậm chí 42 độ C ở khu vực Tây Nam sau khi vừa trải qua đợt nắng nóng lịch sử hồi cuối tháng Sáu.