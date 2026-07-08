Thêm nhiều người di cư mất tích khi vượt Địa Trung Hải từ Algeria sang châu Âu

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, tổ chức phi chính phủ Alarm Phone ngày 5/7 cho biết ít nhất 12 người di cư được cho là đã mất tích trên Địa Trung Hải sau khi rời thành phố cảng Oran ở miền Tây Algeria vào ngày 29/6 trên một chiếc thuyền hướng về châu Âu.

Hơn 1 tuần sau khi khởi hành, gia đình các nạn nhân và lực lượng cứu hộ vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về nhóm người này. Tổ chức chuyên hỗ trợ người di cư trên các tuyến vượt biển này cho biết đã nhận được thông tin từ người thân và ngay lập tức thông báo cho lực lượng cứu hộ hàng hải của Tây Ban Nha để hỗ trợ tìm kiếm.

Alarm Phone cho biết hiện vẫn chưa xác định được tung tích của chiếc thuyền. Trong khi đó, Cơ quan Cứu hộ Hàng hải Tây Ban Nha thông báo chưa phát hiện chiếc thuyền nói trên hoặc bất kỳ nhóm gồm 12 người di cư nào trên các tuyến tuần tra.

Ngoài vụ việc trên, Alarm Phone cũng cho biết đã nhận được thông tin về một nhóm người di cư khác được cho là mất tích sau khi rời cảng Tipaza, phía Tây thủ đô Algiers, vào ngày 4/7. Thông tin này cũng được chuyển tới các cơ quan chức năng để phối hợp xác minh.

Trong những năm gần đây, tuyến đường biển từ Algeria tới Tây Ban Nha tiếp tục là một trong những lộ trình vượt Địa Trung Hải được nhiều người di cư lựa chọn.

Trong ảnh: Thuyền chở người di cư chìm trên Địa Trung Hải ngày 31/12/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN

Bên cạnh bờ biển Tây Ban Nha, quần đảo Balearic ngày càng trở thành điểm đến phổ biến đối với các thuyền xuất phát từ Algeria. Theo số liệu của Chính phủ Tây Ban Nha, số người di cư đến quần đảo này trong 2 tháng đầu năm này tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo mới nhất của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), tính đến ngày 15/6, Tây Ban Nha đã ghi nhận 10.701 người di cư đến nước này bằng các tuyến đường biển và đường bộ.

Công dân Algeria hiện là nhóm người di cư chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số những người đến Tây Ban Nha từ đầu năm đến nay, tiếp theo là công dân Maroc, Mali, Senegal, Gambia và Guinea. Báo cáo cũng ghi nhận sự gia tăng số người di cư đến Tây Ban Nha từ Sudan và Somalia./.

Tây Ban Nha triệt phá đường dây buôn người xuyên Địa Trung Hải Trong bối cảnh buôn lậu người di cư tiếp tục là một trong những thách thức an ninh nghiêm trọng đối với Liên minh châu Âu, các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh hợp tác ở cấp khu vực.