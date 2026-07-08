Tấn công bằng UAV tại Sudan, hàng chục dân thường thương vong

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương trong 2 vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) xảy ra tại bang Bắc Kordofan của Sudan.

Cụ thể, một thiết bị bay không người lái đã đánh trúng một phương tiện dân sự chở người đi ăn cưới ở thị trấn Al-Sha'tout, khiến 13 người thiệt mạng, trong đó có 5 phụ nữ, và làm 7 người khác bị thương. Sau đó không lâu, một thiết bị bay không người lái khác đã lao vào ô tô chở nước sạch gần một điểm lấy nước ở khu vực Hamrat al-Sheikh, làm 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Trong thông báo ngày 7/7, quân đội Sudan (SAF) thông báo lực lượng bộ binh của SAF đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái chiến lược FH-95 ở phía Bắc khu vực Al-Andaraba, thuộc bang Bắc Kordofan, tuy nhiên SAF không cho biết chiếc thiết bị bay không người lái này thuộc lực lượng nào.

Các diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh hoạt động quân sự tại khu vực Kordofan gia tăng kể từ tháng 10 năm ngoái, với việc sử dụng thiết bị bay không người lái ngày càng thường xuyên hơn.

Chính phủ Sudan cùng nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền cáo buộc Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự tấn công các cơ sở dân sự và hạ tầng dịch vụ công, tuy nhiên RSF đã bác bỏ các cáo buộc này, khẳng định các chiến dịch của lực lượng trên chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự, đồng thời cam kết bảo vệ dân thường.

Theo Liên hợp quốc, từ tháng 1-4 năm nay, các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái đã khiến ít nhất 880 dân thường thiệt mạng ở Sudan, trong đó khu vực Kordofan chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Kể từ giữa tháng 4/2023, Sudan rơi vào vòng xoáy xung đột giữa SAF và RSF. Cuộc xung đột này đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn trong nước hoặc tại các quốc gia láng giềng./.

Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển bị tấn công bằng UAV Một UAV 4 cánh quạt đã thả một thùng sơn đỏ xuống khuôn viên Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển, trong khi UAV thứ hai, được trang bị thiết bị nổ tự chế mô phỏng, bị rơi ở gần đó.