Gần 80 người thiệt mạng trong xung đột sắc tộc tại Nigeria

Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, gần 80 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa các cộng đồng tại bang Niger của Nigeria. Trước tình hình bạo lực leo thang, chính quyền địa phương đã ban bố lệnh giới nghiêm nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát thêm các vụ xung đột.



Các nguồn tin địa phương ngày 7/7 cho biết lệnh giới nghiêm được áp dụng tại nhiều cộng đồng thuộc huyện Rafi, sau khi xảy ra các cuộc đụng độ giữa các thành viên của hai nhóm sắc tộc Kamuku và Fulani (Peul) tại khu vực Tashar Bako.

Thống đốc bang Niger, ông Umaru Bago, đã chỉ đạo triển khai thêm lực lượng an ninh tới các khu vực bị ảnh hưởng nhằm khôi phục trật tự và ngăn chặn bạo lực tiếp tục leo thang.



Các vụ đụng độ bắt nguồn từ tranh chấp đất đai. Số người thiệt mạng hiện đã tăng lên gần 80 người. Bạo lực cũng khiến nhiều ngôi nhà bị phá hủy và gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Nhiều người dân buộc phải rời bỏ nhà cửa để lánh nạn và hiện đang được bố trí tạm trú tại các trung tâm tiếp nhận người sơ tán.



Tại Nigeria, xung đột giữa các cộng đồng nông dân và người chăn nuôi du mục xảy ra thường xuyên, đặc biệt ở khu vực miền Trung và miền Bắc.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các tranh chấp liên quan đến đất canh tác, đồng cỏ chăn thả và nguồn nước, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, gia tăng dân số và cạnh tranh tài nguyên ngày càng lớn./.

Tấn công tại Nigeria khiến ít nhất 30 người thiệt mạng Theo một báo cáo, ít nhất 30 người đã thiệt mạng tại bang Zamfara, Tây Bắc Nigeria, trong một vụ phục kích do các tay súng thực hiện.