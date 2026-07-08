Lãnh đạo đảng cực hữu Pháp tuyên bố tái tranh cử tổng thống sau khi bị kết án

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, lãnh đạo đảng cực hữu Pháp Marine Le Pen tối 7/7 tuyên bố sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2027, chỉ vài giờ sau khi bị Tòa phúc thẩm Paris tuyên án trong vụ sử dụng sai quy định quỹ dành cho các trợ lý nghị sỹ châu Âu.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TF1, bà Le Pen khẳng định sẽ nộp đơn kháng nghị giám đốc thẩm, đồng thời chính thức xác nhận quyết định tham gia cuộc đua vào Điện Elysee.

Bà cho biết việc kháng nghị sẽ tạm đình chỉ hiệu lực phần hình phạt tù phải chấp hành, vì vậy bà sẽ không phải đeo vòng giám sát điện tử trong thời gian vận động tranh cử.

Bà Le Pen cũng cho hay sẽ sớm cùng Chủ tịch đảng Tập hợp Quốc gia (RN) Jordan Bardella khởi động chiến dịch tranh cử, đồng thời mô tả đây là "một bộ đôi cân bằng, gắn kết và vững chắc." Theo kịch bản mà lãnh đạo đảng nhiều lần đề cập trước đây, nếu giành chiến thắng, bà sẽ đề cử ông Bardella giữ cương vị Thủ tướng.

Việc bà Le Pen xác nhận tái tranh cử đã chấm dứt nhiều tháng đồn đoán về ứng cử viên của phe cực hữu. Trước đó, do lo ngại bà có thể bị cấm tham gia bầu cử, ông Bardella được xem là phương án thay thế và đã tích cực chuẩn bị cho khả năng trở thành ứng cử viên tổng thống của RN.

Trong phán quyết được tuyên cùng ngày, Tòa phúc thẩm Paris đã giảm thời hạn cấm ứng cử của bà Le Pen xuống còn 15 tháng. Do hình phạt này đã được tính từ khi bản án sơ thẩm có hiệu lực hồi tháng 3/2025, bà có đủ điều kiện pháp lý để tham gia cuộc bầu cử tổng thống năm 2027.

Ngoài ra, bà bị tuyên phạt 3 năm tù, trong đó 2 năm hưởng án treo, một năm còn lại được thi hành dưới hình thức đeo vòng giám sát điện tử tại nhà, cùng khoản tiền phạt 100.000 euro.

Đây sẽ là lần thứ 4 bà Marine Le Pen tranh cử tổng thống, sau các cuộc bầu cử năm 2012, 2017 và 2022. Hai lần gần nhất, bà đều lọt vào vòng hai nhưng đều thất bại trước đương kim Tổng thống Emmanuel Macron.

Quyết định tái tranh cử của bà được dự báo sẽ làm nóng sớm cuộc đua vào Điện Elysee năm 2027, trong bối cảnh phe cực hữu vẫn duy trì tỷ lệ ủng hộ cao trong các cuộc thăm dò dư luận./.

Pháp tranh cãi về lịch bầu cử tổng thống 2027 sát Ngày Quốc tế Lao động Quyết định tổ chức vòng hai bầu cử tổng thống Pháp năm 2027 ngay sau Ngày Quốc tế Lao động 1/5 đang gây tranh cãi trong giới chính trị và nghiệp đoàn về nguy cơ gia tăng căng thẳng xã hội.

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