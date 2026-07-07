Tòa phúc thẩm Pháp tuyên án lãnh đạo đảng cực hữu Marine Le Pen

Tòa phúc thẩm Paris ngày 7/7 đã tuyên phạt bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng Tập hợp Quốc gia (RN), 3 năm tù trong vụ án biển thủ công quỹ liên quan đến các trợ lý nghị sỹ của Nghị viện châu Âu (EP).

Trong đó, bà phải chấp hành 1 năm tù dưới hình thức đeo vòng giám sát điện tử và 2 năm tù treo.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, phán quyết mới đồng nghĩa với việc bà Le Pen không còn bị cấm ứng cử vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2027. Tuy nhiên, khả năng bà có tiếp tục tranh cử hay không vẫn chưa được xác định.

Theo phán quyết của tòa, bà Le Pen bị cấm ứng cử trong 45 tháng, trong đó 30 tháng được hưởng án treo. Như vậy, thời gian cấm ứng cử thực tế còn 15 tháng, tính từ khi bản án sơ thẩm có hiệu lực ngày 31/3/2025, và sẽ kết thúc trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2027.

Trước đó, bà Le Pen từng tuyên bố sẽ không tranh cử nếu phải tiến hành chiến dịch vận động trong thời gian chịu giám sát điện tử, với lý do một ứng cử viên tổng thống cần được “hoàn toàn tự do đi lại.”

Ngoài án phạt đối với bà Le Pen, đảng RN bị phạt tổng cộng 2 triệu euro, trong đó 1 triệu euro là khoản phạt được hoãn thi hành có điều kiện và 1 triệu euro bị tịch thu.

Tòa phúc thẩm Paris cho rằng hành vi phạm tội là nghiêm trọng, song thời hạn cấm ứng cử được xác định dựa trên sự cân bằng giữa yêu cầu xử lý vi phạm, quyền tự do ứng cử và quyền lựa chọn của cử tri trong một nền dân chủ.

Phán quyết được dư luận Pháp đặc biệt quan tâm do có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2027, khi Tổng thống Emmanuel Macron kết thúc nhiệm kỳ thứ hai và không thể tái tranh cử theo quy định hiến pháp.

Bà Le Pen, 57 tuổi, từng hai lần lọt vào vòng hai các cuộc bầu cử tổng thống năm 2017 và 2022, đồng thời luôn nằm trong nhóm ứng cử viên có tỷ lệ ủng hộ cao trong các cuộc thăm dò gần đây.

Nếu bà Le Pen không tham gia tranh cử, Chủ tịch RN Jordan Bardella được xem là ứng cử viên tiềm năng thay thế.

Vụ việc bắt nguồn từ cáo buộc bà Le Pen cùng nhiều lãnh đạo RN đã sử dụng khoản kinh phí do EP cấp cho trợ lý nghị sỹ để trả lương cho những người thực tế làm việc cho đảng trong giai đoạn 2004-2016.

Trong bản án sơ thẩm tháng 3/2025, bà Le Pen bị tuyên 4 năm tù, gồm 2 năm tù giam, phạt 100.000 euro và cấm ứng cử trong 5 năm.

Sau phán quyết mới, Tổng thống Macron từ chối bình luận với lý do không can thiệp vào hoạt động tư pháp.

Luật sư của bà Le Pen cho biết sẽ xem xét các bước tiếp theo, trong khi ban lãnh đạo RN đã triệu tập cuộc họp khẩn để đánh giá tác động của phán quyết đối với kế hoạch tranh cử năm 2027./.

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