Nhật Bản, Anh tăng cường hợp tác phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 8/7, giới chức quốc phòng Nhật Bản và Vương quốc Anh đã nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng, trong đó có dự án phát triển chung máy bay chiến đấu thế hệ mới mang tên Chương trình Không quân chiến đấu toàn cầu (GCAP).

Trong cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi và người đồng cấp Anh Dan Jarvis bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Thổ Nhĩ Kỳ, hai bên đã xác nhận sẽ phối hợp chặt chẽ để tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, trong đó có dự án phát triển chung máy bay chiến đấu thế hệ mới giữa Nhật Bản, Anh và Italy.

Liên quan đến việc phát triển loại máy bay này, hai bên nhất trí hoan nghênh quyết định gia hạn đến cuối năm 2027 hợp đồng giữa Tổ chức Chính phủ Quốc tế GCAP (GIGO) do 3 nước thành lập và liên doanh thiết kế Edgewing, coi đây là bước tiến tích cực hướng tới hiện thực hóa kế hoạch.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi cho biết: “Việc gia hạn hợp đồng sẽ giúp nâng cao hơn nữa hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ phát triển. Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp giữa khu vực công và tư của 3 nước để thúc đẩy quá trình phát triển một cách hiệu quả”.

Bộ trưởng Koizumi cũng cho biết thêm ông sẽ gặp người đồng cấp Italy Guido Crosetto để thúc đẩy GCAP.

Một mẫu "concept" máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ tiếp theo thuộc chương trình GCAP tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough, ngày 22/7/2024. (Nguồn: European Security & Defence)

Trước đó, ngày 3/7, GIGO và liên doanh Edgewing thông báo đã ký hợp đồng thứ hai trị giá 6,1 tỷ USD, cho giai đoạn kéo dài đến cuối năm 2027, sau khi hợp đồng đầu tiên đã hết hạn vào cuối tháng 6. Đã có quan ngại rằng khó khăn về tài chính của Anh có thể ảnh hưởng đến chương trình phát triển này. Tuy nhiên, sau đó Anh đã công bố sẽ cấp ngân sách cho chương trình theo kế hoạch chi tiêu quốc phòng của nước này.

Ba quốc gia Anh, Italy và Nhật Bản đặt mục tiêu phát triển một máy bay chiến đấu có khả năng phối hợp tác chiến với thiết bị bay không người lái và có tính năng tốt hơn so với các mẫu máy bay hiện đại đang được sử dụng. Dự kiến, máy bay sẽ được đưa vào triển khai trong năm 2035./.

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