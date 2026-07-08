Một số nước NATO nhất trí lập trung tâm bảo trì tên lửa Patriot PAC-3

Ba Lan cùng Mỹ, Đức, Hà Lan và Thụy Điển đã ký thỏa thuận thành lập trung tâm bảo trì tên lửa đánh chặn PAC-3 dành cho hệ thống phòng không Patriot tại châu Âu, nhằm nâng cao năng lực bảo dưỡng, sửa chữa và bảo đảm nguồn cung đối với loại tên lửa phòng không tiên tiến này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz ngày 7/7 thông báo về thỏa thuận trên bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), cho biết trung tâm mới sẽ góp phần tăng cường năng lực kỹ thuật của châu Âu, đồng thời đẩy nhanh quá trình sản xuất và bảo trì tên lửa PAC-3.

Hiện các bên chưa công bố địa điểm đặt trung tâm. Tuy nhiên, Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz trước đó cho biết Ba Lan là một trong những quốc gia đang được xem xét nghiêm túc để đặt cơ sở này.

Tên lửa PAC-3 do Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất, được đánh giá là một trong những hệ thống đánh chặn hiện đại nhất hiện nay, có khả năng tiêu diệt tên lửa đạn đạo và các mối đe dọa trên không phức tạp.

Do yêu cầu kỹ thuật cao, các tên lửa này cần được bảo dưỡng thường xuyên để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Ba Lan hiện vận hành hai khẩu đội Patriot và đã đặt mua thêm 6 khẩu đội từ Mỹ trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang trị giá nhiều tỷ USD.

Nhu cầu đối với tên lửa PAC-3 đang tăng trong bối cảnh xung đột tại Ukraine và căng thẳng tại một số khu vực khiến nguồn cung tên lửa đánh chặn của phương Tây chịu nhiều áp lực.

Theo kế hoạch, Lockheed Martin sẽ nâng công suất sản xuất PAC-3 từ khoảng 650 quả/năm lên 2.000 quả/năm vào năm 2033 theo một hợp đồng trị giá 4,7 tỷ USD với Bộ Quốc phòng Mỹ.

Thỏa thuận thành lập trung tâm bảo trì mới được công bố trong bối cảnh Ba Lan đang tranh luận trong nước về việc chuyển giao một số tên lửa PAC-3 cho Ukraine.

Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz khẳng định việc chuyển giao được thực hiện theo đề nghị của các đối tác NATO, trong đó có Tổng Thư ký NATO và Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, đồng thời không làm suy giảm năng lực phòng không của Ba Lan./.

Hà Lan mua thêm hệ thống Patriot, Italy không tham gia vào xung đột ở Trung Đông Hà Lan quyết định trang bị thêm hệ thống Patriot để củng cố năng lực phòng không, trong khi Italy khẳng định tuân thủ cam kết với Mỹ và NATO, song không tham gia các hoạt động quân sự tại Trung Đông.

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