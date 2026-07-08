Pháp cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội từ năm học mới

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Chính phủ Pháp tiếp tục theo đuổi mục tiêu cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội ngay từ đầu năm học mới, bất chấp việc Ủy ban châu Âu (EC) cho rằng dự luật hiện nay chưa hoàn toàn phù hợp với quy định của Liên minh châu Âu (EU).

Paris khẳng định sẽ điều chỉnh một số nội dung để bảo đảm tính tương thích với luật châu Âu, đồng thời vẫn giữ nguyên mục tiêu triển khai quy định trong thời gian sớm nhất.

Ủy ban châu Âu cho rằng dự luật của Pháp, ở hình thức hiện tại, chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của pháp luật EU, đặc biệt là Luật Dịch vụ số (Digital Services Act - DSA).

Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu cũng khẳng định mục tiêu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng là hoàn toàn chính đáng và các quốc gia thành viên có quyền quy định độ tuổi tối thiểu để sử dụng mạng xã hội.

Vấn đề nằm ở cách thức triển khai mà Pháp đề xuất, chứ không phải ở bản thân chủ trương này.



Theo Văn phòng Bộ trưởng phụ trách trí tuệ nhân tạo (AI) và kỹ thuật số Anne Le Hénanff, Chính phủ Pháp đánh giá tích cực phản hồi của Ủy ban châu Âu, cho thấy EU chia sẻ quan điểm về sự cần thiết phải tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trên không gian số.

Bà Le Hénanff cho rằng những điểm chưa phù hợp chủ yếu xuất phát từ các sửa đổi do Thượng viện bổ sung, chứ không phải từ dự thảo ban đầu do nữ nghị sỹ Laure Miller đề xuất.



Một trong những nội dung gây tranh cãi là đề xuất lập "danh sách đen" các nền tảng bắt buộc phải chặn người dùng dưới 15 tuổi.

Theo Ủy ban châu Âu, quy định này có thể vượt quá thẩm quyền của Cơ quan Quản lý truyền thông và kỹ thuật số Pháp (Arcom), bởi việc xác định và phân loại từng nền tảng cụ thể thuộc phạm vi điều chỉnh của luật châu Âu.

Ngoài ra, yêu cầu các nền tảng phải áp dụng cơ chế cho phép phụ huynh cấp quyền truy cập đối với một số dịch vụ cũng bị cho là tạo thêm nghĩa vụ ngoài khuôn khổ DSA.



Chính phủ Pháp cho rằng phiên bản dự luật ban đầu có khả năng đáp ứng tốt hơn các quy định của EU. Thay vì chỉ rõ từng nền tảng phải áp dụng lệnh cấm, dự thảo ban đầu sử dụng các khái niệm "nền tảng số" theo DSA và "mạng xã hội" theo Đạo luật Thị trường số (Digital Markets Act - DMA), qua đó hạn chế nguy cơ xung đột với pháp luật châu Âu.



Tổng thống Emmanuel Macron và Chính phủ Pháp vẫn đặt mục tiêu đưa quy định cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội có hiệu lực từ ngày 1/9, trùng với thời điểm bắt đầu năm học mới.

Tuy nhiên, tiến độ này có thể bị ảnh hưởng do Ủy ban châu Âu còn 1 tháng để tiếp tục đưa ra ý kiến bổ sung, đồng thời các nội dung góp ý sẽ phải được Pháp xem xét trong quá trình hoàn thiện dự luật.

Chính phủ dự kiến sẽ sớm triệu tập Ủy ban hỗn hợp của Quốc hội và Thượng viện nhằm thống nhất phiên bản cuối cùng của văn bản.



Dự luật của Pháp được xây dựng dựa trên mô hình mà Australia triển khai từ cuối năm 2025, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng lệnh cấm trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội.

Tuy nhiên, kinh nghiệm từ Australia cũng cho thấy nhiều khó khăn trong quá trình thực thi, như việc trẻ em tìm cách vượt qua các biện pháp kiểm soát hoặc chuyển sang sử dụng những nền tảng ít được giám sát hơn.



Không chỉ Pháp, nhiều quốc gia châu Âu như Tây Ban Nha và Đan Mạch cũng đang nghiên cứu các quy định tương tự nhằm thiết lập "độ tuổi số" đối với việc sử dụng mạng xã hội.

Xu hướng này đã thúc đẩy EU xem xét khả năng xây dựng một khuôn khổ chung để các nước thành viên áp dụng thống nhất, thay vì mỗi quốc gia ban hành các quy định riêng.



Trong khi chờ quyết định cuối cùng, Ủy ban châu Âu đã giới thiệu ứng dụng xác minh độ tuổi ở cấp độ EU nhằm hỗ trợ các quốc gia triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Một nhóm chuyên gia độc lập cũng dự kiến trình lên Ủy ban châu Âu các khuyến nghị về vấn đề này trong tháng 7.

Điều đó cho thấy việc tăng cường bảo vệ trẻ em trước những tác động của mạng xã hội đang trở thành ưu tiên chung của châu Âu, dù cách thức thực hiện vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện./.

EU đề nghị Pháp sửa dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội EU tôn trọng quyền của các thành viên trong ban hành luật riêng, song nhấn mạnh cần hạn chế tình trạng phân mảnh giữa các hệ thống pháp lý quốc gia vốn có thể dẫn đến sự thiếu thống nhất về pháp lý.

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