Việt Nam-Mexico hướng tới sớm thiết lập khuôn khổ quan hệ mới

Sáng 8/7, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Mexico Roberto Velasco Álvarez.

Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Roberto Velasco Álvarez chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Claudia Sheinbaum tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và thông điệp mong muốn có quan hệ hữu nghị, hợp tác mang tính chiến lược và ổn định lâu dài với Việt Nam.

Bộ trưởng Roberto Velasco Álvarez đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam; khẳng định Chính phủ Mexico hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam trong tổng thể chính sách đối với khu vực ASEAN nói riêng và châu Á – Thái Bình Dương nói chung.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lời mời Tổng thống Claudia Sheinbaum thăm chính thức Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Bộ trưởng khẳng định trong quá trình phát triển đất nước, Việt Nam trước sau như một coi trọng quan hệ với các quốc gia bạn bè truyền thống khu vực Mỹ Latinh, trong đó Mexico là đối tác quan trọng hàng đầu, trên cơ sở chia sẻ nhiều lợi ích song phương, khu vực và quốc tế.

Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, hướng tới sớm thiết lập khuôn khổ quan hệ mới tương xứng với tầm mức quan hệ song phương. Việt Nam ủng hộ việc Mexico tăng cường quan hệ với ASEAN, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển của hai khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao hai nước bày tỏ vui mừng về sự tiến triển tích cực trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, trong đó các cơ chế song phương như Tham khảo Chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác Kinh tế-Thương mại và Đầu tư được duy trì thường xuyên; các khuôn khổ pháp lý được triển khai hiệu quả và đàm phán thiết lập mới trong nhiều lĩnh vực; trao đổi thương mại hai chiều tiếp tục tăng trưởng nhanh trên cơ sở tận dụng Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà hai nước là thành viên.

Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đề nghị Bộ Ngoại giao Mexico phối hợp với các Bộ, ngành Mexico tạo điều kiện hơn nữa về tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm của hai nước.

Hai Bộ trưởng nhất trí hai bên phối hợp chặt chẽ để đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới; thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; triển khai các cơ chế hợp tác; đàm phán tiến tới ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng; triển khai hiệu quả CPTPP; tăng cường phối hợp trong khuôn khổ APEC trong bối cảnh Việt Nam và Mexico sẽ lần lượt là chủ nhà APEC 2027 và Mexico APEC 2028, tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương./.

Việt Nam-Mexico hợp tác thúc đẩy ngoại giao nghị viện Đại sứ Nguyễn Văn Hải khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Mexico và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các kênh nghị viện, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.