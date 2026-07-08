Tri ân người bạn lớn của Việt Nam trong phong trào hữu nghị tại Argentina

Ngày 7/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina phối hợp với Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam (ICAV) long trọng tổ chức lễ tưởng niệm bà Poldi Sosa Schmidt, người sáng lập và Chủ tịch ICAV, nhằm tri ân những đóng góp đặc biệt của bà trong việc vun đắp quan hệ đoàn kết-hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Argentina.

Buổi lễ diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Buenos Aires, với sự tham dự của đại diện gia đình bà Poldi, lãnh đạo và các thành viên ICAV, học giả, bạn bè Argentina cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt ca ngợi những đóng góp to lớn và bền bỉ của bà trong gần 6 thập kỷ đồng hành cùng nhân dân Việt Nam, từ phong trào quốc tế phản đối chiến tranh đến các hoạt động thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục và hợp tác nhân dân giữa hai nước.

Bà Poldi sinh ngày 6/12/1945 tại Puerto Belgrano, Argentina. Bà là người mang 4 dòng máu: Argentina, Chile, Đức và Ireland. Bà bắt đầu tham gia các hoạt động đoàn kết với Việt Nam từ năm 1967 tại Anh.

Sau đó vào những năm đầu của thập niên 70 của thế kỷ trước, tại Chile, bà tham gia sáng lập Viện Văn hóa Chile-Việt Nam. Bà duy trì quan hệ chặt chẽ với đại diện của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ở Chile, đồng thời tích cực hoạt động trong các ủy ban đoàn kết với Việt Nam.

Sau cuộc đảo chính quân sự tại Chile năm 1973, bà phải sang Cuba tị nạn. Tại đây, trong gần 1 thập kỷ, bà tiếp tục duy trì các hoạt động hữu nghị và đoàn kết với Việt Nam. Khi Argentina khôi phục nền dân chủ, bà trở về quê hương và tiếp tục tham gia các tổ chức xã hội, phong trào phụ nữ cũng như các hoạt động đoàn kết với Việt Nam.

Đầu những năm 90, khi Việt Nam chuẩn bị thiết lập cơ quan đại diện ngoại giao tại Buenos Aires, bà đã trở thành một trong những người hỗ trợ tích cực nhất cho các đoàn công tác từ Hà Nội.

Năm 1997, bà thành lập Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam (ICAV). Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quan hệ nhân dân giữa hai nước. Dưới sự dẫn dắt của bà, ICAV trở thành một trong những tổ chức xã hội hoạt động năng động và hiệu quả nhất tại Nam Mỹ về Việt Nam.

Hàng trăm cuộc triển lãm, hội thảo, tọa đàm, hoạt động giao lưu văn hóa, giới thiệu ẩm thực, chiếu phim, trao đổi học sinh, kết nghĩa trường học đã được tổ chức. Nhờ những hoạt động đó, nhiều người Argentina biết đến Việt Nam không chỉ qua chiến tranh mà còn qua văn hóa, lịch sử, con người và những thành tựu phát triển đất nước hiện nay.

Tại lễ tưởng niệm, đại diện ICAV, các Phó Chủ tịch Renee Girardi và Ezequiel Ramoneda chia sẻ những kỷ niệm về người sáng lập Viện, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị mà bà đã dày công xây dựng trong gần ba thập kỷ qua.

Buổi lễ cũng có sự tham dự đặc biệt của bà Patricia Abarzúa Muñoz, Chủ tịch Viện Văn hóa và Hữu nghị Chile-Việt Nam, người bạn thân thiết của bà Poldi trong nhiều năm. Bà Patricia Abarzúa nhắc lại những kỷ niệm với bà Poldi từ những ngày đầu thành lập viện Văn hóa Chile-Việt Nam. Sự hiện diện của bà Patricia thể hiện mối gắn kết giữa các tổ chức hữu nghị với Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh cũng như sự trân trọng đối với những đóng góp của bà Poldi đối với phong trào đoàn kết quốc tế với Việt Nam.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Đại sứ quán Việt Nam đã trình chiếu một đoạn phim tư liệu ghi lại cuộc đời và hành trình hoạt động của bà Poldi, từ những năm tham gia phong trào đoàn kết với Việt Nam ở châu Âu và Mỹ Latinh, đến quá trình thành lập ICAV năm 1997 và gần 3 thập kỷ không ngừng vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Các thông điệp chia buồn của nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), ghi nhận những cống hiến nổi bật của bà và tập thể ICAV đối với sự nghiệp đoàn kết, hữu nghị quốc tế cũng được chia sẻ tại buổi lễ.

Bà Poldi qua đời ngày 11/6 hưởng thọ 80 tuổi. Bà là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào hữu nghị với Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh. Để ghi nhận những đóng góp của bà, Nhà nước và các tổ chức của Việt Nam đã nhiều lần trao tặng bà những phần thưởng cao quý.

Năm 1999, bà được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao Huy chương Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Năm 2005, bà được Chủ tịch nước tặng Huy chương Hữu nghị. Đến năm 2023, bà được Chủ tịch nước Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị - một trong những phần thưởng cao quý nhất dành cho người nước ngoài có đóng góp xuất sắc đối với Việt Nam.

Đối với nhiều thế hệ cán bộ ngoại giao, phóng viên và bạn bè Việt Nam từng công tác tại Argentina, bà không chỉ là một người bạn lớn mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế và là cầu nối bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Argentina./.

Argentina và Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác nghị viện Đại sứ Ngô Minh Nguyệt khẳng định sau hơn 5 thập kỷ, mối quan hệ giữa Việt Nam và Argentina ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực như chính trị ngoại giao, kinh tế, giáo dục, văn hóa.