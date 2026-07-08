Tây Ninh chốt số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn sau sắp xếp bộ máy

Nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã có văn bản thông báo số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn, tổ chức thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định tại Nghị định số 370/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Kết luận số 431-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tổng số cấp phó của 15 cơ quan chuyên môn, tổ chức thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh được xác định là 63 người. Trong đó, 6 cơ quan được bố trí 5 cấp phó gồm: Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ và Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; 7 cơ quan có 4 cấp phó gồm: Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Sở Ngoại vụ có 3 cấp phó; Sở Dân tộc-Tôn giáo có 2 cấp phó.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, việc xác định số lượng cấp phó là bước tiếp theo trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp.

Tây Ninh hiện có 15 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và 96 xã, phường hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tất cả 15 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 96 Ủy ban Nhân dân cấp xã đã hoàn thành việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bảo đảm bộ máy vận hành thống nhất ngay từ khi đi vào hoạt động.

Sau sắp xếp, một số sở, ngành vẫn có số lượng cấp phó vượt mức định hướng do hợp nhất tổ chức, như Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng có 8 Phó Giám đốc, Sở Giáo dục và Đào tạo có 6 Phó Giám đốc.

Việc công bố khung số lượng cấp phó lần này tạo cơ sở để tỉnh từng bước sắp xếp, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo theo đúng quy định của Trung ương và phù hợp yêu cầu thực tiễn.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, qua thời gian vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt, không làm gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Chức năng, nhiệm vụ giữa các cấp, các cơ quan tiếp tục được rà soát, phân định rõ; cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành.

Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, tỉnh đã hoàn thành rà soát, xác định vị trí việc làm, khung năng lực và tiêu chuẩn chức danh đối với các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp; đồng thời bố trí, phân công cán bộ, công chức, viên chức cơ bản phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực và yêu cầu nhiệm vụ theo mô hình tổ chức mới.

Tổng biên chế công chức được giao sau sắp xếp là gần 12.100 biên chế, gồm hơn 2.800 biên chế cấp tỉnh và gần 9.300 biên chế cấp xã; hiện toàn tỉnh có gần 9.000 công chức đang công tác.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện thường xuyên, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm đúng người, đúng việc, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục xem xét, điều chỉnh số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn khi có thay đổi về quy định hoặc yêu cầu thực tiễn, góp phần xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả./.

Chính quyền địa phương 2 cấp: Từ tinh gọn bộ máy đến quản trị hiện đại Việc xóa bỏ tầng nấc trung gian, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giúp nhiều thủ tục được giải quyết ngay tại cấp xã, rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.