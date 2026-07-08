Eo biển Hormuz đối mặt rủi ro mới sau các vụ tấn công tàu chở dầu

Sau khi ba tàu chở dầu bị tấn công ở eo biển Hormuz vào ngày 7/7, các cơ quan hàng hải đã nâng rủi ro đối với những tàu thuyền đi qua khu vực này lên mức “nghiêm trọng.”

Các cuộc tấn công vừa diễn ra đã phá vỡ sự hòa hoãn mong manh giữa Mỹ và Iran kể từ giữa tháng 6/2026, khi hai bên đạt thoả thuận ngừng bắn tạm thời, đồng ý mở lại eo biển Hormuz sau cuộc xung đột kéo dài ba tháng khiến giá năng lượng tăng vọt.

Mặc dù lưu lượng giao thông qua tuyến đường thủy quan trọng này đã tăng lên trong tuần qua, nhưng vẫn còn khá bấp bênh, chỉ bằng từ 1/3 đến 1/5 so với mức trước xung đột.

Ngày 7/7, Mỹ đã thu hồi giấy phép cho phép nước này bán dầu sau khi diễn ra các cuộc tấn công tàu chở dầu.

Nhà Trắng đã cấp giấy phép vào tháng ngày 22/6, cho phép Iran bán dầu thô và các sản phẩm hóa dầu có nguồn gốc từ Iran đến ngày 21/8, nới lỏng những lệnh trừng phạt kéo dài hàng thập kỷ như một phần của thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz.

Việc miễn trừ lệnh trừng phạt dầu mỏ là sự nhượng bộ đáng kể duy nhất mà Iran nhận được ngay lập tức để đổi lấy việc cùng dỡ bỏ lệnh phong tỏa ở eo biển Hormuz.

Bằng việc thu hồi giấy phép này, Mỹ đã cho Iran thời hạn đến ngày 17/7 để chấm dứt mọi giao dịch.

Quân đội Mỹ cũng phát động một đợt hoạt động quân sự mới nhằm vào Iran. Truyền thông Iran đưa tin về một số vụ nổ vào sáng sớm ngày 8/7 theo giờ địa phương tại thành phố cảng Sirik ở phía nam, đảo Qeshm và Bandar Abbas.

Bộ Ngoại giao Iran lên án động thái này là vi phạm thỏa thuận khung nhằm chấm dứt xung đột và Iran sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp nào mà họ cho là cần thiết để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia của mình.

Một quan chức Mỹ trước đó cho biết các nhà đàm phán vẫn tiếp tục làm việc thiện chí hướng tới một thỏa thuận cuối cùng với Iran. Nhưng việc kiểm soát eo biển Hormuz đã mang lại cho Iran lợi thế lớn trong đàm phán với Mỹ.

Thỏa thuận ngừng bắn nhằm mục đích tạo ra một khoảng thời gian 60 ngày để đàm phán về một thỏa thuận lâu dài, nhưng các cuộc đàm phán gián tiếp ở Qatar đã kết thúc vào tuần trước mà không có dấu hiệu tiến triển nào./.

Mỹ phát động không kích Iran sau các vụ tấn công tàu thương mại ở Hormuz Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm "áp đặt cái giá nặng nề cho hành vi nhắm mục tiêu và tấn công tàu thương mại."