Mỹ và các nước phối hợp triệt phá mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia

Ngày 7/7, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết lực lượng thực thi pháp luật của nước này cùng với các đối tác Canada, Tây Ban Nha và một số nước châu Âu đã phối hợp triển khai chiến dịch Operation Hard Ball, bắt giữ 24 nghi can và truy tố 37 đối tượng thuộc ba tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có nguồn gốc từ Ấn Độ.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong số những người bị bắt có 11 người tại bang California, 1 người tại Indiana, 1 người tại Georgia, 3 người tại Canada, 1 người tại Tây Ban Nha và 7 người đã bị tạm giam trước đó.

Giới chức cũng đang truy nã thêm 10 nghi can tại Mỹ, Ấn Độ và châu Âu.

Các đối tượng bị cáo buộc tham gia nhiều hoạt động phạm pháp như giết người theo hợp đồng, bắt cóc, tống tiền, buôn bán ma túy, buôn người, vận chuyển vũ khí trái phép và rửa tiền.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 1.000 kg cocaine, 1 kg heroin, 12 khẩu súng cùng khoảng 40.000 USD tiền mặt và thực hiện 34 lệnh khám xét tại California.

Một trong các bản cáo trạng nhắm vào Lawrence Bishnoi - đối tượng bị cáo buộc điều hành mạng lưới tội phạm quốc tế từ trong nhà giam tại Ấn Độ. Một bản cáo trạng khác truy tố 17 thành viên của tổ chức Jaggu Bhagwanpuria.

Ngoài ra, các đối tượng còn bị cáo buộc vận chuyển hàng trăm kg cocaine và methamphetamine từ Mỹ sang Canada.



Quyền Biện lý Liên bang Mỹ Bill Essayli cho biết chiến dịch thể hiện quyết tâm của Washington và các đối tác quốc tế trong việc triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Phó Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) phụ trách Văn phòng Los Angeles Patrick Grandy nhận định chiến dịch đã giáng đòn mạnh vào các băng nhóm bị cáo buộc gieo rắc bạo lực, ma túy và tống tiền tại nhiều quốc gia.



Giới quan sát cho rằng chiến dịch phản ánh xu hướng tăng cường hợp tác quốc tế của Mỹ trong đấu tranh với tội phạm có tổ chức xuyên biên giới, nhất là các mạng lưới lợi dụng nhiều quốc gia để vận chuyển ma túy, rửa tiền và tổ chức các hoạt động bạo lực.



Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh các bản cáo trạng mới chỉ là cáo buộc ban đầu. Nếu bị kết án, nhiều đối tượng có thể phải đối mặt với mức án tối thiểu 10 năm tù và cao nhất là tù chung thân theo luật pháp Mỹ./.

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