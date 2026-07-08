Mỹ: Trung tâm thành phố New York sơ tán khẩn cấp do sự cố kết cấu tòa nhà

Ngày 7/7, giới chức thành phố New York, Mỹ đã sơ tán khẩn cấp một khu phố đông đúc ở quận Manhattan trong giờ cao điểm buổi sáng, sau khi phát hiện các cột kết cấu bị biến dạng bên trong một tòa nhà chọc trời đang được cải tạo, làm dấy lên lo ngại nguy cơ mất an toàn của công trình.

Truyền thông khu vực đưa tin tòa nhà 37 tầng đang được cải tạo từ văn phòng thành căn hộ. Tòa nhà này từng là trụ sở của Công ty dược phẩm Pfizer, nằm gần ga Grand Central và trụ sở Liên hợp quốc.

Chủ đầu tư dự án Metroloft khẳng định toàn bộ tòa nhà không đối mặt nguy cơ sụp đổ, song giới chức thành phố cho biết tình hình vẫn nghiêm trọng và các chuyên gia đang đánh giá mức độ an toàn của công trình trước khi tiến hành các biện pháp gia cố.

Thị trưởng New York Zohran Mamdani cho biết 2 cột kết cấu đã bị biến dạng, đồng thời xuất hiện nhiều vết nứt và hiện tượng sàn bị võng. Theo ông, tòa nhà vẫn trong tình trạng mất ổn định và sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng còn ghi nhận thêm một trong các cột bị hư hại tiếp tục dịch chuyển.

Để phòng ngừa rủi ro, lực lượng chức năng đã sơ tán các khách sạn, doanh nghiệp, khu căn hộ và một trường học lân cận, đồng thời phong tỏa các tuyến phố xung quanh và triển khai thiết bị bay không người lái để đánh giá mức độ hư hại.

Nhà chức trách xác định không có người bị thương và toàn bộ công nhân làm việc tại công trình đều đã an toàn. Kỹ sư phụ trách dự án đang phối hợp với các chuyên gia kết cấu để xây dựng phương án gia cố tòa nhà, trong khi giới chức cho biết sẽ đưa các dầm và hệ chống đỡ tạm thời đến hiện trường nhằm tăng cường khả năng chịu lực của công trình.

Thị trưởng Mamdani khẳng định người dân chỉ được phép quay trở lại các tòa nhà sau khi giới chức hoàn toàn xác định khu vực này đã bảo đảm an toàn.

Theo chủ đầu tư Metroloft, dự án có tổng diện tích khoảng 121.000m2, cung cấp khoảng 1.600 căn hộ cho thuê cao cấp. Dự án dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2027 và sẽ trở thành dự án chuyển đổi từ văn phòng sang nhà ở lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố New York.

Công nhân xây dựng được sơ tán khỏi tòa nhà có nguy cơ mất an toàn kết cấu tại New York, Mỹ, ngày 7/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Metroloft cho biết khu vực bị ảnh hưởng chỉ là một phần nhỏ trong một trong 2 tòa nhà của dự án và khẳng định toàn bộ công trình không có nguy cơ sụp đổ.

Phía Công đoàn Thợ lắp đặt đường ống hơi nước Local 638 cho rằng việc bổ sung thêm các tầng lên trên kết cấu văn phòng cũ đã làm gia tăng tải trọng đối với hệ thống chịu lực của tòa nhà, đồng thời nhận định nếu công trình không được thiết kế hoặc thi công đúng tiêu chuẩn thì nguy cơ xảy ra sự cố là rất lớn./.

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