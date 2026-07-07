Hàn Quốc công bố nguyên mẫu động cơ UAV tự sản xuất đầu tiên

Ngày 7/7, Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) Hàn Quốc đã công bố các nguyên mẫu động cơ máy bay do nước này tự sản xuất dành cho thiết bị bay không người lái (UAV).

Đây là một trong những nỗ lực của Hàn Quốc nhằm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài trong lĩnh vực này.

Theo DAPA, động cơ phản lực có lực đẩy khoảng 2,5 tấn, hiện đang trong giai đoạn phát triển, sẽ được lắp đặt trên UAV tàng hình được thiết kế để hoạt động cùng với máy bay chiến đấu KF-21 do Hàn Quốc tự sản xuất.

Động cơ phản lực cánh quạt 1.400 mã lực, cũng đang được phát triển, dự kiến sẽ được lắp đặt cho UAV trinh sát hoạt động ở độ cao trung bình đến cao. Hai động cơ này đã hoàn thành việc lắp ráp và hiện đang được thử nghiệm.

DAPA và Cơ quan Phát triển quốc phòng đã khởi động các dự án phát triển động cơ phản lực nói trên vào năm 2019 và 2021, với sự hợp tác của các công ty quốc phòng trong nước, trong đó có cả Hanwha Aerospace - công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng tư nhân hàng đầu của Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc chế tạo thành công động cơ máy bay có tuổi thọ cao sử dụng công nghệ nội địa.

Thành công của dự án này sẽ cho phép Hàn Quốc đạt được mục tiêu nội địa hóa hoàn toàn UAV bằng cách tự chủ công nghệ trong nước đối với động cơ, cũng như khung máy bay, hệ thống điều khiển bay và thực hiện nhiệm vụ./.

Tổng thống Hàn Quốc khẳng định mục tiêu top 4 cường quốc quốc phòng thế giới Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh Hàn Quốc đã sở hữu các hệ thống vũ khí có thể bảo vệ hòa bình bằng chính công nghệ của mình, không chỉ trên bộ, trên biển mà còn trên không.