Australia: Hãng viễn thông lớn nhất gặp sự cố, hàng triệu người bị ảnh hưởng

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, sáng 8/7 (giờ địa phương), Telstra-hãng viễn thông lớn nhất Australia đã gặp sự cố nghiêm trọng trên diện rộng, ảnh hưởng tới hàng triệu người dùng, làm tê liệt hệ thống giao thông công cộng và gián đoạn các cuộc gọi tới đầu số khẩn cấp (Triple-0) tại nhiều bang.

Thông báo của Giám đốc Tài chính của Telstra Michael Ackland cho biết sự cố dịch vụ cuộc gọi và dữ liệu của hãng được phát hiện lần đầu tiên vào khoảng 4h30 ngày 8/7 (theo giờ địa phương, tức 8h30 theo giờ Việt Nam). Mặc dù nguyên nhân gốc rễ vẫn chưa được xác định, song các kỹ thuật viên đang khẩn trương khắc phục sự cố tại các nút mạng trung tâm dữ liệu ở Sydney và Melbourne.

Tính đến cuối buổi sáng cùng ngày, Telstra thông báo đã khôi phục được khoảng 90% dịch vụ cuộc gọi và dữ liệu. Đại diện Telstra khẳng định chưa có dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ tấn công mạng có chủ đích độc hại.

Sự cố đã gây ra làn sóng hỗn loạn tại nhiều địa phương. Tại bang Victoria, toàn bộ hệ thống tàu điện nội đô và liên vùng kết nối với Melbourne đã phải tạm dừng hoạt động, trong khi mạng lưới giao thông tại bang New South Wales cũng ghi nhận tình trạng trễ chuyến và hủy chuyến trên diện rộng. Cảnh sát 2 bang này đã phải phát đi cảnh báo người dùng mạng Telstra có thể gặp khó khăn khi kết nối với đầu số khẩn cấp Triple-0.

Bộ trưởng Quản lý Khẩn cấp Australia, bà Kristy McBain, xác định số lượng kết nối bị ảnh hưởng là "rất lớn" và nhắc nhở các hãng viễn thông có nghĩa vụ phải phối hợp, tự động chuyển hướng cuộc gọi khẩn cấp sang các hạ tầng mạng thay thế khác theo quy định.

Trước tình hình trên, Hội đồng Hành động vì Người tiêu dùng Truyền thông Australia (ACCAN) lên tiếng chỉ trích và yêu cầu áp đặt các tiêu chuẩn quản lý nghiêm ngặt hơn đối với các nhà mạng, thay vì cơ chế tự nguyện như hiện nay, nhằm đảm bảo quyền lợi và tính minh bạch thông tin cho người dân khi xảy ra sự cố lớn./.

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