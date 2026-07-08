Câu chuyện về 3 lớp khẩu trang và dầu gió từ vùng thảm họa Venezuela

Có những thời điểm, các thành viên đoàn cứu hộ Việt Nam phải đeo tới ba lớp khẩu trang, xoa thêm dầu gió để át mùi tử khí. Thế nhưng, khi tiến sâu vào những tòa nhà đổ sập, họ cũng chỉ có thể làm việc khoảng 10-15 phút trước khi buộc phải rút ra để đổi người.

Đó là một trong những thực tế ám ảnh được Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu chia sẻ khi nói về hành trình tìm kiếm nạn nhân sau trận động đất kép lịch sử tại Venezuela.

Trao đổi với phóng viên tại hiện trường Playa Grande, bang La Guaira - địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết đây là nhiệm vụ "khó khăn và nguy hiểm nhất" trong tất cả các đợt Việt Nam cử lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Trước Venezuela, ông từng chỉ huy đoàn cứu hộ Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025. Theo ông, điều kiện ở mỗi quốc gia đều khác nhau. Nếu tại Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng cứu hộ phải đối mặt với giá lạnh thì ở Myanmar và Venezuela, cái nắng gay gắt cùng nhiệt độ cao lại trở thành thử thách khắc nghiệt.

Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm cách mở lối dẫn đến vị trí phát ra tín hiệu nghi có sự sống, đêm 3-7 (giờ địa phương). (Ảnh: Hoàng Vũ/Vietnam+)

Đặc biệt, tại Venezuela, trận động đất kép nghiêm trọng nhất trong hơn một thế kỷ đã cướp đi hàng nghìn sinh mạng. Trong điều kiện thời tiết nóng bức, nhiều thi thể bị vùi lấp dưới đống bê tông nhanh chóng phân hủy, khiến môi trường làm việc trở nên vô cùng khắc nghiệt.

"Không khí tại hiện trường đặc quánh mùi tử thi. Có những lúc anh em phải đeo đến ba cái khẩu trang, xoa thêm dầu gió nhưng khi vào bên trong công trình đổ sập cũng chỉ chịu được khoảng 10-15 phút rồi phải ra ngoài thay phiên nhau," Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ chia sẻ.

Theo ông, chính những điều kiện đặc biệt ấy đã mang lại thêm nhiều bài học kinh nghiệm cho lực lượng cứu hộ Việt Nam. Quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị về tâm lý. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều coi việc tìm kiếm nạn nhân như đang tìm kiếm chính người thân của mình để vượt qua những áp lực về thể chất lẫn tinh thần.

"Chỉ khi đặt mình vào hoàn cảnh của các gia đình đang mòn mỏi chờ tin người thân thì mới có đủ quyết tâm để tiếp tục công việc trong điều kiện khắc nghiệt như vậy," ông nói.

Cũng vì suy nghĩ đó, những ngày qua, các mũi cứu hộ của Việt Nam liên tục chạy đua với thời gian, nỗ lực tìm kiếm thêm các nạn nhân, góp phần xoa dịu nỗi đau của những gia đình mất người thân và chia sẻ khó khăn với nhân dân Venezuela.

Không chỉ đối mặt với môi trường độc hại, lực lượng cứu hộ còn phải làm việc trong điều kiện nhiều công trình cao tầng có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, trong khi các dư chấn vẫn liên tiếp xảy ra.

"So với Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar, thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela là khó khăn và nguy hiểm nhất," Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nhấn mạnh.

Ông cho biết, phần lớn các vị trí mà đoàn Việt Nam được giao tìm kiếm đều là những nơi các đoàn cứu hộ quốc tế đã khảo sát nhưng đánh giá rất khó triển khai. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nghĩa vụ quốc tế và tình cảm đặc biệt của Việt Nam dành cho Venezuela, các cán bộ, chiến sĩ vẫn quyết tâm tiếp cận từng hiện trường.

Đoàn cứu hộ Việt Nam không ngừng chạy đua với thời gian, nỗ lực tìm kiếm được nhiều nạn nhân nhất có thể để góp phần làm vơi nỗi đau của gia đình họ. (Ảnh: Hoàng Vũ/Vietnam+)

"Đoàn không ngừng chạy đua với thời gian, nỗ lực tìm kiếm được nhiều nạn nhân nhất có thể để góp phần làm vơi nỗi đau của gia đình họ," Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ chia sẻ.

Đồng tình với nhận định trên, Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an, Phó Trưởng đoàn Việt Nam cho biết bên cạnh những thách thức chưa từng có, đoàn cũng có nhiều thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo Đại tá Phạm Hùng Dương, đó là tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, chiến sĩ; kinh nghiệm tích lũy qua các nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa ở nước ngoài; sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; cùng sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cơ quan chức năng Venezuela.

Chính sự kết hợp giữa kinh nghiệm, bản lĩnh và tinh thần nhân đạo ấy đã giúp lực lượng cứu hộ Việt Nam kiên trì bám trụ tại những điểm tìm kiếm khó khăn nhất, mang theo hy vọng cho những gia đình vẫn đang chờ phép màu giữa đống đổ nát sau thảm họa./.

Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam được trao tặng Huy chương “Anh hùng Venezuela” Huy chương “Anh hùng Venezuela” là phần thưởng cao quý của Chính phủ Venezuela nhằm tôn vinh lòng dũng cảm, tinh thần hiến dâng và chủ nghĩa anh hùng của lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam.