Giữa tâm chấn Venezuela: Ý chí Việt Nam tỏa sáng

Giữa dư chấn và hiểm nguy sau động đất tại Venezuela, Đoàn cứu hộ Quân đội nhân dân Việt Nam vẫn bám trụ hiện trường, chạy đua tìm kiếm nạn nhân, sẻ chia mất mát và lan tỏa tinh thần nhân ái.

Giữa đống đổ nát sau trận động đất tại Venezuela, những người lính cứu hộ Việt Nam không chỉ mang theo trang thiết bị và kinh nghiệm, mà còn mang theo tinh thần nhân ái và trách nhiệm. Họ chạy đua với thời gian tìm kiếm nạn nhân, sẻ chia nỗi đau với những gia đình đang chờ tin người thân.

Ngay khi đang làm nhiệm vụ, một tán cây nặng hàng trăm kilogram bất ngờ gãy đổ xuống khu vực đóng quân của đoàn, rất may không gây thiệt hại về người.

Với tinh thần "coi nạn nhân như người thân của mình", các cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, không quản hiểm nguy để góp phần xoa dịu nỗi đau của người dân Venezuela.

Ý chí, bản lĩnh và lòng nhân ái của người lính Việt Nam tiếp tục tỏa sáng trong sứ mệnh nhân đạo quốc tế./.

Câu chuyện về 3 lớp khẩu trang và dầu gió từ vùng thảm họa Venezuela Từ hiện trường Playa Grande, bang La Guaira - địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất ở Venezuela, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết đây là nhiệm vụ "khó khăn và nguy hiểm nhất" trong tất cả các đợt Việt Nam cử lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.