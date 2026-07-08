Iran tấn công đáp trả 85 căn cứ của Mỹ tại Bahrain và Kuwait

Ngày 8/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait, để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ trước đó cùng ngày.

Theo tuyên bố của IRGC, trong đợt đáp trả đầu tiên, Hải quân và Lực lượng Hàng không Vũ trụ của lực lượng này đã phối hợp tấn công 85 cơ sở quân sự trọng yếu của Mỹ tại Bahrain và Kuwait, đồng thời bắn hạ một thiết bị bay không người lái MQ-9.



Cùng ngày, truyền thông Iran đưa tin một loạt vụ nổ đã xảy ra tại thành phố cảng Bushehr, phía Tây Nam nước này, sau khi xung đột quân sự với Mỹ bùng phát trở lại. Bushehr là nơi đặt nhà máy điện hạt nhân dân sự duy nhất của Iran và nằm gần đảo Kharg, cảng xuất khẩu dầu mỏ chủ lực, nơi khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này được trung chuyển.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran cũng ghi nhận các tiếng nổ tại Bandar Abbas, Qeshm và Sirik.



Đài truyền hình nhà nước Iran Press TV cho biết nhiều vụ nổ lớn đã làm rung chuyển căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait và nhiều khu vực tại Bahrain, nơi đặt Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ.



(Tư liệu) Khói bốc lên sau cuộc không kích do Mỹ - Israel tiến hành nhằm vào thủ đô Tehran, Iran ngày 1/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trước đó cùng ngày, quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hơn 80 mục tiêu tại Iran sau vụ tấn công nhằm vào 3 tàu thương mại trên eo biển Hormuz. Mỹ cũng thu hồi giấy phép cho phép bán dầu có nguồn gốc từ Iran trên thị trường quốc tế trước thời hạn.



Trong một phản ứng, Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng đoàn đàm phán Mohammad Bagher Ghalibaf cho rằng việc Mỹ không tuân thủ các "điều chỉnh của Iran" tại eo biển Hormuz, tiếp tục đe dọa tấn công, khôi phục các lệnh trừng phạt dầu mỏ, tiến hành các cuộc không kích vào miền Nam Iran và ủng hộ các hoạt động quân sự của Israel tại Liban là những vi phạm nghiêm trọng đối với Biên bản ghi nhớ giữa hai bên.

Trong khi đó, Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, cơ quan chỉ huy tác chiến liên quân cấp cao nhất của quân đội Iran, tuyên bố lực lượng vũ trang nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ các cuộc tấn công của Mỹ và không cho phép Washington can thiệp vào việc quản lý eo biển Hormuz.

Đợt leo thang quân sự mới nhất giữa Mỹ và Iran đang có nguy cơ làm đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai bên và đẩy khu vực Trung Đông vào một vòng xoáy xung đột mới./.

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ, Iran dự kiến nối lại đàm phán vào ngày 11/7 Theo Al Arabiya, vòng đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Iran sẽ tập trung vào các vấn đề gồm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, tài sản bị phong tỏa và hồ sơ hạt nhân của Tehran.