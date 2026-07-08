Trung Quốc mua thêm đậu tương của Mỹ khi căng thẳng thương mại hạ nhiệt

Trung Quốc đã mua thêm đậu nành của Mỹ, tiếp tục làn sóng mua vào khi thương mại nông nghiệp giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tăng tốc.

Tính đến cuối tháng trước, Bộ Nông nghiệp Mỹ báo cáo người mua Trung Quốc đã cam kết nhập 200.000 tấn đậu tương vụ mới của Mỹ.

Sự gia tăng này diễn ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 5 năm nay, và sẽ giúp củng cố kỳ vọng Trung Quốc sẽ tăng nhập khẩu hàng nông sản của Mỹ, khi cả hai bên cùng nỗ lực thực hiện các cam kết đã đưa ra trong khuôn khổ thương mại rộng lớn hơn.

Tại cuộc gặp, Trung Quốc đã cam kết mua ít nhất 17 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp của Mỹ trong các năm 2026, 2027 và 2028, không bao gồm cam kết mua đậu tương đã đưa ra vào trước đó.

Theo thỏa thuận trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc cuối năm ngoái, Trung Quốc đồng ý mua 12 triệu tấn đậu tương Mỹ trong mùa vụ hiện tại (đến tháng 1/2026) và 25 triệu tấn/năm trong ba năm sau đó.

Trong khi đó, các quan chức Trung Quốc cho biết hai bên đang nỗ lực giảm thuế quan đối với một số sản phẩm nông nghiệp và duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại đạt được năm ngoái.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, xuất khẩu nông sản của Mỹ sang Trung Quốc đã giảm đáng kể, sau khi các đợt áp thuế đáp trả lẫn nhau vào năm 2025 khiến kim ngạch thương mại song phương giảm 65,7% so với năm trước đó, xuống 8,4 tỷ USD trong cả năm.

Trung Quốc đã giảm đáng kể sự phụ thuộc vào hàng nông sản của Mỹ kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, chỉ chiếm khoảng 20% lượng đậu tương xuất khẩu của Mỹ vào năm 2024, giảm từ 41% vào năm 2016./.

Giá đậu tương tăng mạnh nhờ cam kết mua 20 triệu tấn của Trung Quốc Đậu tương trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi ghi nhận mức tăng gần 2,5% trong phiên hôm qua, đưa giá đậu tương đóng cửa ở mức 401 USD/tấn.

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