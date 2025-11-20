Trung Quốc gia tăng mua đậu tương Mỹ, đẩy giá lên mức cao

Theo các nguồn tin, Trung Quốc đã mua thêm ít nhất 4 lô đậu tương Mỹ vào tối 18/11, nối dài làn sóng mua lớn hồi đầu tuần sau các cuộc đàm phán vào cuối tháng 10 giữa lãnh đạo hai nước tại Hàn Quốc.

Các nguồn tin trong giới thương nhân cho biết cả 4 lô hàng đều được lên kế hoạch vận chuyển vào tháng 1/2026, với 3 lô hàng vận chuyển từ các cảng Vịnh Mexico và 1 lô từ Tây Bắc Thái Bình Dương.

Theo giới quan sát, làn sóng mua ồ ạt của Trung Quốc đã đẩy giá đậu tương giao kỳ hạn tại Chicago lên mức cao nhất trong 17 tháng.

Dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy công ty thu mua ngũ cốc nhà nước Trung Quốc COFCO đã dẫn đầu hoạt động mua vào khi đặt mua hơn 1 triệu tấn đậu tương của Mỹ kể từ cuối tháng 10.

Tuy nhiên, các giao dịch gần đây vẫn thấp hơn nhiều so với con số 12 triệu tấn mà Nhà Trắng công bố. COFCO chưa phản hồi về các thông tin trên.

Theo thỏa thuận trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo tại Hàn Quốc, Trung Quốc đồng ý mua 12 triệu tấn đậu tương Mỹ trong mùa vụ hiện tại (đến tháng 1/2026) và 25 triệu tấn/năm trong ba năm tới.

Thỏa thuận mới được xem là bước khôi phục thương mại với thị trường nhập khẩu đậu tương lớn nhất của Mỹ, vốn mua trung bình gần 29 triệu tấn/năm trong năm niên vụ gần đây./.

