Động đất tại Venezuela: Sẽ sớm khôi phục các chuyến bay thương mại

Chính phủ Venezuela ngày 7/7 thông báo sẽ sớm khôi phục các chuyến bay thương mại tại sân bay quốc tế Simón Bolívar bằng đường băng dự phòng, sau khi sân bay này bị hư hại trong trận động đất kép xảy ra cuối tháng 6 vừa qua.



Trong thông điệp đăng trên Telegram, Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez cho biết đã chỉ đạo triển khai ngay phương án sử dụng đường băng song song để nối lại hoạt động hàng không thương mại trong thời gian sớm nhất. Hiện sân bay Simón Bolívar mới chỉ tiếp nhận các chuyến bay phục vụ công tác cứu trợ nhân đạo.



Sân bay nằm tại bang La Guaira, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 xảy ra ngày 24/6.

Thảm họa này được đánh giá là một trong những trận động đất nghiêm trọng nhất tại khu vực Mỹ Latinh trong nhiều thập kỷ, làm hàng nghìn công trình bị phá hủy, 3.685 người thiệt mạng, gần 17.000 người bị thương và gần 18.000 người mất nhà cửa.

Kể từ sau trận động đất, Venezuela đã ghi nhận 1.076 dư chấn, trong khi hơn 14.600 người đang sinh sống tại các khu tạm cư.



Để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả, Mỹ đã cử lực lượng quân sự và các chuyên gia kỹ thuật tham gia sửa chữa sân bay Simón Bolívar và cảng biển La Guaira, nhằm bảo đảm việc vận chuyển hàng cứu trợ và thiết bị thiết yếu.

Theo Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela John Barrett, hai bên cũng đã bắt đầu trao đổi với các hãng hàng không Mỹ về kế hoạch nối lại các chuyến bay thương mại.

Tuy nhiên, một số hạng mục hạ tầng vẫn cần được sửa chữa trước khi sân bay có thể hoạt động bình thường.



Trong khi đó, Bộ Chỉ huy miền Nam của Mỹ cho biết binh sĩ nước này vẫn đang hỗ trợ kiểm soát không lưu và vận chuyển hàng hóa tại sân bay. Hiện khoảng 2.000 quân nhân Mỹ được triển khai tại Venezuela để tham gia hoạt động cứu trợ sau thảm họa.



Gần hai tuần sau động đất, các đội cứu hộ quốc tế đã kết thúc chiến dịch tìm kiếm người sống sót. Tuy nhiên, tại nhiều khu vực ở bang La Guaira, người dân vẫn tiếp tục đào bới trong đống đổ nát để tìm kiếm thi thể người thân mất tích.



Liên hợp quốc ước tính trận động đất đã gây thiệt hại khoảng 6,7 tỷ USD, tương đương gần 6% GDP của Venezuela.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cũng đang kêu gọi huy động 14,85 triệu USD để hỗ trợ nơi ở tạm thời, nhu yếu phẩm và các dịch vụ bảo vệ cho khoảng 30.000 người bị ảnh hưởng trong vòng 6 tháng tới.



Trước thảm họa, kinh tế Venezuela đang gặp nhiều khó khăn, khiến công tác khắc phục hậu quả và tái thiết được dự báo sẽ còn đối mặt nhiều thách thức trong thời gian tới./.

Chính phủ Venezuela cam kết cấp nhà ở cho người dân vùng thiên tai trước cuối năm Để bảo đảm nguồn lực cho kế hoạch tái thiết quy mô lớn này, Chính phủ Venezuela đã kích hoạt quỹ khẩn cấp ban đầu trị giá 200 triệu USD từ nguồn vốn của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

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