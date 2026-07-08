Kinh tế Lào đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, báo cáo tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa X của Lào, Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế nước này đạt mức tăng trưởng trung bình 5%, trong đó quý 1 năm 2026 tăng trưởng 5,5% và quý 2 tăng trưởng 4,6%.



Trong 6 tháng đầu năm, thông qua việc hiện đại hóa công tác quản lý ngân sách và thu ngân sách giai đoạn 2026-2030, thu ngân sách của Lào đạt 44.956 tỷ Kíp (hơn 2,1 tỷ USD), bằng 54% kế hoạch năm và tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.



Các lĩnh vực đạt mức tăng trưởng tốt trong 6 tháng đầu năm gồm nông nghiệp tăng trưởng 4,3%; công nghiệp tăng trưởng 5,1%; dịch vụ tăng trưởng 5,3%; thuế sản phẩm ròng tăng trưởng 4,9%; cùng các ngành dịch vụ nhà hàng và lưu trú gắn liền với du lịch, vận tải, bán buôn bán lẻ, xây dựng và các ngành công nghiệp chế biến.



Bên cạnh đó, trong bối cảnh những thách thức từ thuế quan toàn cầu, giá trị thương mại nước ngoài của Lào trong 6 tháng đầu năm 2026 cũng được xem là một điểm sáng tích cực, theo đó trong 6 tháng đầu năm, giá trị thương mại nước ngoài của Lào đạt hơn 10,107 tỷ USD, bằng 42% kế hoạch năm.



Điểm đáng khích lệ là trong tổng số hơn 10,107 tỷ USD giá trị thương mại nước ngoài của Lào, xuất khẩu của Lào đạt hơn 5,633 tỷ USD và nhập khẩu đạt hơn 4,474 tỷ USD, Lào đạt thặng dư thương mại hơn 1,159 tỷ USD.



Tuy nhiên, theo Thủ tướng Lào, dù giá trị thương mại nước ngoài của Lào đạt hơn 10,107 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2026, nhưng so với cùng kỳ năm 2025 lại giảm 10,2%.

Xuất khẩu của Lào trong 6 tháng đầu năm 2026 giảm 12,1%, nguyên nhân là do xuất khẩu thiết bị điện và đặc biệt là việc xuất khẩu tấm pin năng lượng Mặt Trời giảm 60,5% do Mỹ tăng thuế nhập khẩu.



Ngoài ngành công nghệ, các lĩnh vực khác cũng chịu ảnh hưởng tương tự, như xuất khẩu quặng đồng giảm 25,9% và xuất khẩu giấy giảm 20%. Trong khi đó, con số nhập khẩu giảm 7,8% có liên quan trực tiếp đến tình hình của các nhà máy chế biến tấm pin năng lượng Mặt Trời, gây ra hiệu ứng dây chuyền khiến việc nhập khẩu sản phẩm hóa chất quan trọng là silicon giảm 36,1% và nhập khẩu thiết bị máy móc giảm tới 43%.



Để ứng phó với tình hình và biến thách thức thành cơ hội trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2026, Chính phủ Lào đã đề ra mục tiêu chiến lược rõ ràng trong việc chuyển hướng sang kích thích các lĩnh vực có tiềm năng nội địa. Chính phủ Lào hiện đang tập trung thúc đẩy sản xuất hàng nông sản gắn với chế biến để xuất khẩu đạt mục tiêu 1,9 tỷ USD.

Cùng với đó, Chính phủ Lào cũng đang hướng trọng tâm vào việc thúc đẩy sản xuất khoáng sản phục vụ xuất khẩu, với mục tiêu đặt ra là hơn 2,185 tỷ USD, đi đôi với việc nâng cao công tác quản lý vận tải một cách nghiêm ngặt để đảm bảo việc thu ngân sách một cách đầy đủ.



Việc điều chỉnh chiến lược của Chính phủ Lào lần này không chỉ là để giải quyết vấn đề xuất khẩu bị đình trệ, mà còn là để xây dựng nền tảng vững chắc hơn nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc quá mức vào bất kỳ một thị trường hay một ngành công nghiệp nào. Đây được xem là chìa khóa quan trọng để dẫn dắt nền kinh tế Lào đạt được sự tăng trưởng bền vững trong tương lai./.



Kinh tế Lào tăng trưởng ấn tượng trong 5 năm qua dù đối mặt nhiều thách thức Tăng trưởng kinh tế của Lào duy trì đà ổn định với mức tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đạt 4,24%/năm, đạt mục tiêu đề ra là tăng trưởng kinh tế đạt 4% trở lên.

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