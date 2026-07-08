Indonesia phát minh công nghệ xử lý quặng niken tối ưu hóa tài nguyên

Ngày 8/7, Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia (BRIN) thông báo đã phát triển thành công công nghệ xử lý quặng niken đột phá, mang lại hiệu quả cao, linh hoạt và thân thiện với môi trường nhờ khả năng tận dụng tới 98% lượng vật liệu có nguy cơ trở thành rác thải.



Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Công nghệ mới do Trung tâm Nghiên cứu Luyện kim thuộc BRIN phát triển sở hữu ưu điểm vượt trội khi có thể xử lý đồng thời cả hai loại quặng niken là saprolite và limonite trong cùng một quy trình.

Thay vì chỉ tập trung thu hồi niken (vốn chỉ chiếm tỷ lệ 1-2% trong quặng), phương pháp này còn cho phép chiết xuất cả sắt và magie để chế biến thành các vật liệu có giá trị ứng dụng cao trong công nghiệp như nguyên liệu sản xuất pin. Bên cạnh đó, quy trình mới cũng được thiết kế để tiêu thụ ít năng lượng hơn so với các phương pháp luyện kim truyền thống.



Đề cập tới triết lý cốt lõi của sáng kiến đã được cấp 5 bằng sáng chế này, nhà nghiên cứu Iwan Setiawan thuộc BRIN nhấn mạnh: "Nguyên tắc cốt lõi là không để lãng phí bất kỳ nguồn tài nguyên nào. Niken, sắt và magie đều được tận dụng tối đa để trở thành các sản phẩm mang lại giá trị kinh tế, qua đó giảm thiểu lượng chất thải ra môi trường xuống mức thấp nhất."



Hiện tại, công nghệ xử lý niken mới đã được thử nghiệm thành công ở quy mô phòng thí nghiệm và bán thử nghiệm với công suất lên tới hàng trăm kg. Trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu đặt mục tiêu xây dựng một nhà máy thử nghiệm quy mô lớn hơn nhằm xác thực tính khả thi về mặt kỹ thuật và thương mại trước khi chính thức chuyển giao ứng dụng cho ngành công nghiệp khai khoáng./.

Thị trường nguyên liệu thế giới: Quặng sắt giảm giá tuần thứ hai liên tiếp Đà giảm này diễn ra ngay sau khi giá từng chạm mức cao nhất hơn một tháng vào tuần trước. Điều này cho thấy nhịp tăng trước đó chủ yếu mang tính ngắn hạn và nhanh chóng bị xóa bỏ.

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