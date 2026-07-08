Biến chất thải nông nghiệp thành than sinh học có giá trị cao tại Trung Quốc

Các nhà nghiên cứu của Viện Môi trường thuộc Trung tâm Khoa học quốc gia tổng hợp Hợp Phì, tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc đã phát triển một công nghệ đột phá để sản xuất than sinh học quy mô lớn hiệu quả từ sinh khối nông lâm nghiệp. Thành tựu này đã được một hội đồng chuyên gia chính thức công nhận.



Công nghệ nói trên, được phát triển sau hơn một thập kỷ nghiên cứu, cho phép chuyển đổi sinh khối thành than sinh học có giá trị cao thông qua quy trình khô xúc tác một bước.

Đây là một bước tiến lớn hướng tới việc chuyển đổi chất thải nông nghiệp thành một nguồn tài nguyên quý giá, hỗ trợ cả tính bền vững môi trường và nâng cấp công nghiệp.



Trưởng dự án kiêm Phó Giám đốc Viện trên, ông Xing Xianjun cho biết: "Trung Quốc là quốc gia nông nghiệp lớn với nguồn tài nguyên sinh khối dồi dào. Mục tiêu của chúng tôi là nâng cấp các nguồn tài nguyên này thành các ứng dụng có giá trị cao có thể thay thế nhiên liệu hóa thạch, đồng thời hỗ trợ các mục tiêu về đỉnh carbon và trung hòa carbon của đất nước."



Công nghệ mới giải quyết các nút thắt chính từng gây khó khăn cho sản xuất than sinh học truyền thống trong thời gian dài, như năng suất thấp, chất lượng kém, tiêu thụ năng lượng cao và ô nhiễm môi trường.

Theo ông Xing, một thiết bị carbon hóa áp suất cao duy nhất hiện nay có thể sản xuất hơn 50.000 tấn than sinh học mỗi năm, và công nghệ này đã được triển khai ở nhiều thành phố, mang lại lợi ích đáng kể về kinh tế, xã hội và môi trường.



Than sinh học, một vật liệu giàu carbon được tạo ra bằng cách nung nóng sinh khối trong môi trường thiếu oxy, có nhiều ứng dụng với giá trị kinh tế đáng kể. Trong nông nghiệp, than sinh học có thể được bón vào đất để cải thiện năng suất cây trồng nhờ tăng cường khả năng giữ chất dinh dưỡng và cấu trúc đất.



Nhóm nghiên cứu cũng đã phát triển các vật liệu chức năng dựa trên than sinh học cho các ứng dụng trong lưu trữ năng lượng, hấp phụ môi trường và xúc tác. Một dự án sản xuất nhiên liệu hàng không xanh từ than sinh học hiện đang được triển khai nhanh chóng tại thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy./.

Bức tranh thị trường than của Trung Quốc năm 2026 Ngành than Trung Quốc dự kiến tập trung tối ưu hóa cơ cấu công suất, thúc đẩy sản xuất thông minh, linh hoạt và tăng cường năng lực dự trữ nhằm nâng cao khả năng điều tiết cung ứng.

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