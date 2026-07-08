Pakistan tìm kiếm máy bay chở hàng mất tích trên biển Arập

Pakistan đã triển khai lực lượng hải quân và không quân tham gia chiến dịch tìm kiếm một máy bay chở hàng Boeing 737 mất tín hiệu radar trên biển Arập, cách thành phố Karachi khoảng 300 km về phía Tây.



Phóng viên TTXVN tại Nam Á dẫn tuyên bố Cơ quan Quản lý sân bay Pakistan (PAA), máy bay chở hàng Boeing 737 của hãng K2 Airways thực hiện hành trình từ Sharjah, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), đến Karachi đã mất liên lạc vào tối 7/7 sau khi thông báo gặp sự cố hệ thống dẫn đường. Trên máy bay có 5 thành viên phi hành đoàn.



Ngay sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm Điều phối Cứu hộ của Pakistan đã được kích hoạt. Một chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn trên biển quy mô lớn được triển khai với sự tham gia của nhiều lực lượng, trong đó có Hải quân, Không quân, cơ quan hàng không dân dụng và các tàu thương mại.



Theo các quan chức Pakistan, phạm vi tìm kiếm đã được mở rộng đáng kể. Hải quân Pakistan đã điều tàu chiến PNS Zulfiqar và tàu PNS Hunain tới khu vực nghi máy bay mất tích.

Một máy bay ATR của Hải quân cất cánh từ Turbat để hỗ trợ tìm kiếm trên không, trong khi Không quân Pakistan triển khai máy bay trinh sát Saab tham gia rà soát khu vực biển liên quan.



Các tàu thương mại thuộc Tổng công ty Vận tải biển quốc gia Pakistan cũng được huy động nhằm tăng cường khả năng tìm kiếm trên mặt biển. Việc phối hợp giữa lực lượng quân sự và dân sự được xem là cần thiết do khu vực tìm kiếm rộng, điều kiện trên biển phức tạp và thời gian mất liên lạc kéo dài.



Trước đó, theo thông báo của PAA, vào lúc 21h18 ngày 7/7 theo giờ Pakistan, máy bay báo cáo sự cố hệ thống dẫn đường và được Trung tâm Kiểm soát khu vực Karachi hướng dẫn xử lý.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, vào khoảng 21h21, radar ghi nhận máy bay hạ độ cao nhanh và đổi hướng đột ngột. Tín hiệu radar và liên lạc sau đó bị mất tại vị trí cách Karachi khoảng 155 hải lý về phía Tây.



K2 Airways là hãng hàng không tư nhân có trụ sở tại Karachi, được thành lập vào tháng 5/2018. Hiện chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân vụ việc cũng như tình trạng của 5 thành viên phi hành đoàn trên máy bay./.



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