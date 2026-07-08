Apple thua kiện liên quan đến các quy tắc cạnh tranh kỹ thuật số của EU

Ngày 8/7, Tòa Sơ thẩm Liên minh châu Âu (EU) đã bác đơn kiện của Apple liên quan đến các quy định mang tính bước ngoặt của khối, qua đó giữ nguyên việc chỉ định hệ điều hành iOS và App Store của hãng là những "người gác cổng" (gatekeeper) phải tuân thủ các nghĩa vụ nghiêm ngặt theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA).



Trong phán quyết, Tòa Sơ thẩm EU có trụ sở tại Luxembourg - cơ quan tư pháp quyền lực thứ hai của EU - khẳng định Tòa bác bỏ các đơn kiện của Apple liên quan đến việc App Store và iOS bị chỉ định là "người gác cổng." Phán quyết cũng nhấn mạnh không chấp nhận các khiếu kiện của Apple liên quan đến dịch vụ nhắn tin iMessage.



Apple đã đệ trình các khiếu nại lên Tòa Sơ thẩm EU vào năm 2024 sau khi Ủy ban châu Âu, cơ quan giám sát kỹ thuật số của EU, chỉ định 5 cửa hàng ứng dụng của hãng trên iPhone, iPad, máy tính Mac, Apple TV và Apple Watch là một dịch vụ nền tảng cốt lõi duy nhất theo DMA.

Công ty cũng phản đối việc iOS bị coi là cổng kết nối quan trọng để doanh nghiệp tiếp cận người dùng, qua đó buộc Apple phải cho phép các đối thủ tương tác với hệ điều hành này.

Ngoài ra, Apple cũng phản đối việc xếp iMessage vào nhóm dịch vụ liên lạc giữa các cá nhân không phụ thuộc số điện thoại (NIICS), cho rằng điều này có thể khiến dịch vụ phải tuân thủ các quy định viễn thông của EU.



Phán quyết này đánh dấu một chiến thắng nữa cho Ủy ban châu Âu sau khi TikTok và Meta cũng thua kiện trong các vụ kiện tụng liên quan đến DMA.

DMA có hiệu lực từ tháng 5/2023, đặt ra hàng loạt nghĩa vụ đối với các tập đoàn công nghệ lớn nhằm tăng cường cạnh tranh trên thị trường số.

Doanh nghiệp vi phạm có thể bị phạt tới 10% doanh thu toàn cầu hằng năm. Kể từ khi đạo luật có hiệu lực, Apple, Meta và ByteDance đã khởi kiện nhằm phản đối một số quy định của EU.



Giới quan sát cho rằng phán quyết mới sẽ củng cố vị thế của các cơ quan quản lý cạnh tranh của EU trong nỗ lực mở rộng không gian cạnh tranh cho các đối thủ và mang lại nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng. Apple vẫn có thể kháng cáo các vấn đề pháp lý lên Tòa án Công lý EU (ECJ), cơ quan tư pháp cao nhất của khối./.

Apple chính thức kháng cáo khoản tiền phạt của EU Apple cho biết hãng này đệ đơn kháng cáo vì cho rằng quyết định của Ủy ban châu Âu - và khoản tiền phạt chưa từng có của cơ quan này - vượt xa những gì luật pháp yêu cầu.

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