Bất đồng giữa Mỹ và các đồng minh phủ bóng Hội nghị thượng đỉnh NATO

Ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông và vùng lãnh thổ Greenland của Đan Mạch.



Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng thống Trump chỉ trích các đồng minh NATO vì không ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran. Ông đồng thời tiếp tục khẳng định mong muốn kiểm soát đảo tự trị Greenland thuộc Đan Mạch, cho rằng sự phản đối của châu Âu đối với lập trường của ông về Greenland là một "vấn đề lớn."



Ông Trump đặc biệt chỉ trích Tây Ban Nha, gọi nước này là một "đối tác tồi trong NATO." Ông tuyên bố Mỹ không còn muốn duy trì quan hệ thương mại với Tây Ban Nha, trong bối cảnh tranh cãi giữa hai bên về mức chi tiêu quốc phòng của Madrid theo các cam kết trong NATO.



Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào thời điểm liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương đối mặt với nhiều thách thức khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các quốc gia thành viên thực hiện cam kết tăng chi tiêu quốc phòng.



Theo số liệu NATO công bố trước thềm hội nghị, chi tiêu quốc phòng của các nước châu Âu đã tăng 11% trong năm nay, đạt 634 tỷ USD, so với 571 tỷ USD của năm ngoái. Trước đó, các đồng minh NATO cũng đã công bố hàng chục tỷ USD hợp đồng mua sắm vũ khí mới nhằm thể hiện quyết tâm tăng cường năng lực quốc phòng.



Tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ngày 7-8/7, bên cạnh vấn đề ngân sách quốc phòng, các nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Ukraine cũng được đưa trở lại chương trình nghị sự. Dự kiến, ông Trump sẽ có cuộc gặp bên lề hội nghị với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong ngày 8/7.



Ngoài ra, ông Trump cũng sẽ hội đàm với Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa nhằm thúc đẩy tiến trình tái hội nhập quốc tế của Syria sau nhiều năm nội chiến. Cuộc gặp diễn ra một ngày sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Damascus./.

NATO thúc đẩy “châu Âu hóa” để giảm phụ thuộc vào Mỹ Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng châu Âu “không thể tiếp tục phụ thuộc quá mức vào Mỹ” và cần xây dựng một châu Âu mạnh hơn trong một NATO vững mạnh hơn.

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