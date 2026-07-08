Thị trường dầu mỏ và tài chính biến động mạnh sau tuyên bố của Tổng thống Trump

Giá dầu thô tăng vọt hơn 6%, đồng USD neo ở mức cao nhất một tuần qua và các thị trường chứng khoán đồng loạt giảm điểm trong phiên 8/7, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột với Iran "đã kết thúc," làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ tại Trung Đông.

Vào ngày 8/7, ông Trump cho biết bản ghi nhớ được ký kết với Iran nhằm chấm dứt xung đột đã đổ vỡ. Thỏa thuận trên, do Pakistan làm trung gian vào tháng trước nhằm tạo ra một khoảng thời gian 60 ngày cho các cuộc đàm phán giữa hai bên, đã rơi vào tình trạng căng thẳng sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích mới vào Iran.

Nhận định về tình hình này, ông Ole Hansen, chuyên gia phân tích tại Saxo Bank, cho biết thị trường một lần nữa buộc phải tính toán đến rủi ro rằng các cuộc tấn công tái diễn nhằm vào tàu vận tải, hoặc sự đổ vỡ trên diện rộng trong quan hệ Mỹ - Iran, có thể làm chậm tiến trình bình thường hóa dòng chảy thương mại qua eo biển Hormuz.

Phản ứng với diễn biến trên, vào lúc 16 giờ 48 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 4,57 USD, hay 6,16%, lên 78,73 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 4,23 USD, hay 6,01%, lên 74,67 USD/thùng. Đây đều là những mức giá cao nhất của cả hai loại dầu tiêu chuẩn này kể từ ngày 22/6. Trong phiên trước, cả hai loại dầu này đều đã tăng khoảng 3% sau khi phía Mỹ thu hồi giấy phép cho phép bán dầu thô của Iran.

Trong khi đó, chỉ số đồng USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt khác, ít biến động trong ngày và duy trì ở mức 101,17 điểm, mức cao nhất trong khoảng một tuần qua.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng ngày thứ bảy liên tiếp lên mức cao nhất trong một tháng qua là 4,56%. Cùng lúc đó tại châu Âu, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức và Italy cũng ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong vòng một tháng, lần lượt chạm các mốc đỉnh của một tháng là 3,06% và 3,9%.

Tuyên bố của ông Trump cũng ngay lập tức tác động đến các thị trường cổ phiếu. Thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm điểm, trong đó chỉ số STOXX 600 mất 1,6% và đang trên đà ghi nhận phiên giảm điểm mạnh nhất trong ngày kể từ giữa tháng Ba.

Trong khi đó, tại Mỹ, chỉ số VIX đo lường trạng thái biến động của thị trường đã tăng vọt gần 13%, đánh dấu mức tăng trong ngày lớn nhất trong hơn một tháng qua.

Bên cạnh những diễn biến xung quanh cuộc xung đột tại Trung Đông, thị trường chứng khoán vốn đã phải chịu áp lực nhất định trong vài tuần trở lại đây, khi giới đầu tư ngày càng hoài nghi về định giá của một số cổ phiếu thuộc nhóm ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), sau khi nhóm này đã tăng trưởng rất mạnh trong năm nay./.

Tổng thống Mỹ tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran “đã kết thúc” Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố kết thúc thỏa thuận ngừng bắn với Iran, làm tăng giá dầu và làm leo thang xung đột Trung Đông giữa Mỹ và Iran.

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