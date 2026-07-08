Mỹ xem xét lập khu vực nhân đạo thí điểm ở miền Nam Dải Gaza

Một quan chức thuộc Hội đồng Hòa bình (Board of Peace) của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 thông báo cơ quan này đang xem xét triển khai một khu vực nhân đạo thí điểm tại thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza, nhằm tiếp nhận hàng chục nghìn dân thường Palestine được xác minh không thuộc các nhóm vũ trang.

Theo quan chức trên, khu vực này có thể trở thành điểm khởi đầu để Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza (NCAG), gồm các chuyên gia quản lý dân sự Palestine, từng bước tiếp quản công tác điều hành dân sự trong giai đoạn chuyển tiếp sau xung đột theo kế hoạch hòa bình 20 điểm do chính quyền Tổng thống Trump đề xuất.

Dự án dự kiến do Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF), hoạt động dưới sự điều phối của Hội đồng Hòa bình, bảo đảm an ninh. NCAG sẽ phụ trách việc sàng lọc, kiểm soát người ra vào với sự hỗ trợ của ISF.

Theo quan chức trên, người dân không mang vũ khí vẫn được tự do đi lại, trong khi quân đội Israel sẽ không trực tiếp tham gia kiểm soát dân cư hay tách biệt khu vực này với phần còn lại của Dải Gaza.

Quan chức này cho biết Rafah đang được xem là địa điểm phù hợp cho dự án, song chưa có hoạt động xây dựng nào được triển khai. Thành phố ở cực Nam Dải Gaza này đã bị tàn phá nặng nề trong chiến sự và hiện phần lớn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Israel.

Đề xuất thành lập các khu vực nhân đạo có kiểm soát đã làm dấy lên nhiều tranh cãi. Các nhà ngoại giao và đại diện tổ chức nhân đạo đang hoạt động tại Gaza cho rằng việc tập trung dân thường vào những khu vực giới hạn có thể không phù hợp với luật nhân đạo quốc tế, làm gia tăng nguy cơ di dời cưỡng bức, hạn chế quyền tự do đi lại của người Palestine và ảnh hưởng đến nguyên tắc trung lập trong hoạt động cứu trợ.

Các nỗ lực thúc đẩy kế hoạch ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn đã rơi vào bế tắc trong nhiều tháng qua. NCAG hiện vẫn ở thủ đô Cairo của Ai Cập và chưa thể vào Gaza.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas có hiệu lực từ tháng 10 năm ngoái, quân đội Israel đã mở rộng phạm vi kiểm soát và hiện nắm giữ hơn 60% diện tích Dải Gaza.

Hội đồng Hòa bình được thành lập đầu năm nay trong khuôn khổ kế hoạch ngừng bắn do Mỹ thúc đẩy và được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua, với mục tiêu hỗ trợ quá trình chuyển tiếp sau xung đột, khôi phục bộ máy quản lý dân sự và các dịch vụ thiết yếu tại Gaza./.

Hội đồng Hòa bình Gaza xúc tiến kế hoạch hậu xung đột Hội đồng Hòa bình Gaza vừa tổ chức một loạt cuộc họp tại Cộng hòa Cyprus nhằm lên kế hoạch xây dựng một kế hoạch toàn diện cho "thời kỳ hậu xung đột" ở Dải Gaza.