Quảng Ninh nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 1

Sau khi bão số 1 (Maysak) đi qua, các địa phương chịu ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang tập trung lực lượng khắc phục hậu quả.

Đến ngày 8/7, các nhu cầu thiết yếu như điện, nước sinh hoạt và hạ tầng viễn thông đã cơ bản được khôi phục, tạo cơ sở để nhân dân sớm ổn định đời sống và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Khẩn trương khôi phục hạ tầng thiết yếu và dân sinh

Trận bão quét qua đã khiến hệ thống lưới điện nổi tại khu vực Móng Cái bị hư hỏng nghiêm trọng, làm gãy đổ 16 cột điện trung áp, nghiêng 9 cột và ảnh hưởng khoảng 30 cột hạ áp. Sự cố mất điện diện rộng không chỉ đảo lộn sinh hoạt của người dân mà còn đe dọa trực tiếp đến các vùng sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Trước tình thế cấp bách, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã kích hoạt phương án khẩn cấp, huy động hơn 100 kỹ sư, công nhân tại chỗ, đồng thời điều động thêm lực lượng xung kích từ các huyện, thị xã lân cận xuyên đêm bám trụ hiện trường để sửa chữa lưới điện.

Thông tin về tiến độ khắc phục, ông Nguyễn Văn Quý, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết: Đến cuối ngày 7/7, toàn bộ các trạm biến áp 110kV trên địa bàn tỉnh đã cơ bản vận hành trở lại. Thiệt hại đối với hệ thống lưới điện tập trung chủ yếu tại khu vực Móng Cái và Hải Hà. Đến nay, các tuyến đường dây huyết mạch đã có điện, phục vụ cơ bản nhu cầu sinh hoạt và cấp điện cứu hộ các đầm thủy sản. Các vị trí đứt dây, hư hỏng xà, sứ và phụ kiện còn lại đang được các đội kỹ thuật khẩn trương rà soát để xử lý dứt điểm trong ngày 8/7, quyết tâm khôi phục 100% điện lưới cho người dân vùng bão.

Đối với hạ tầng viễn thông, các đơn vị cung cấp đã huy động tối đa nhân lực để hỗ trợ khu vực Móng Cái khắc phục. Riêng nhà mạng Viettel đã huy động có 150 cán bộ kỹ thuật tinh nhuệ từ Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội về ứng cứu ngay đêm bão đổ bộ, đến nay đã khôi phục hệ thống đường truyền.

Tại địa bàn phường Móng Cái 1, nơi chịu thiệt hại nặng nề với khoảng 800 cây xanh gãy đổ, 12 cột đèn chiếu sáng hư hỏng và 20 mái tôn bị tốc, nhiều đoạn đường, kè bao biển bị hư hại nặng nề…

Lực lượng vệ sinh môi trường phường Móng Cái 1 dọn dẹp rác sau bão số 1. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay sau khi bão qua, công tác cứu hộ đã được triển khai ở cấp độ cao nhất. Lực lượng quân sự địa phương đã trực tiếp hỗ trợ các gia đình chính sách, người yếu thế thu dọn vật cản, sửa sang lại nhà cửa.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Móng Cái 1 cho biết: Ngay sau khi bão suy yếu, địa phương đã kích hoạt phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ," huy động toàn bộ lực lượng của chính quyền, các khu phố và nhân dân tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, giải phóng hành lang giao thông.

Đối với hệ thống điện, nước, việc khôi phục được tiến hành khẩn trương nhưng đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi cấp tải trở lại. Hiện tại, thiệt hại trên biển vẫn chưa có số liệu thống kê cụ thể, địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để sớm đưa hoạt động dân sinh và sản xuất trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, ông Hải cũng nhấn mạnh công tác khắc phục hậu quả sau bão cần thời gian, nhất là đối với hạ tầng bị hư hỏng, các công trình nuôi trên biển.

Đồng lòng khôi phục sản xuất

Tại phường Móng Cái 2, công tác chỉnh trang hạ tầng đô thị cũng diễn ra khẩn trương. Ủy ban Nhân dân phường đã chủ động phối hợp với các đơn vị dịch vụ công ích giải tỏa toàn bộ cây xanh gãy đổ, thông tuyến 100% các trục đường chính, đồng thời hỗ trợ nhân dân bảo toàn tài sản, sửa chữa nơi ở và phối hợp ngành điện khôi phục lưới điện.

Mưa bão cũng gây thiệt hại đáng kể tại phường Móng Cái 3 khi làm 25 nhà mái tôn và 11 căn nhà mái ngói bị tốc mái, hư hại; gãy đổ 5 cột điện dân sinh và cột điện chiếu sáng cùng gần 1km tường bao. Trên các tuyến phố, gần 200 cây xanh bị ảnh hưởng.

Đáng lo ngại, tình trạng mất điện đã tác động trực tiếp đến sản xuất: khoảng 20 ao đầm nuôi trồng thủy sản với tổng diện tích 40ha gặp sự cố thiếu oxy cho tôm, cá; cùng với đó là 50ha lúa gieo sạ từ 7-10 ngày tuổi nguy cơ bị ảnh hưởng nếu mưa lớn kéo dài. Nhờ chủ động tiêu thoát nước, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn chưa xảy ra tình trạng ngập lụt cục bộ.

Với tinh thần dòng nước rút đến đâu khắc phục đến đó, địa phương đã huy động tối đa lực lượng kịp thời hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, ổn định nơi cư trú. Đến nay, 100% các tuyến giao thông đã thông suốt; hạ tầng thông tin liên lạc cơ bản được khôi phục trên địa bàn phường Móng Cái 3.

Ông Vũ Thái Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Móng Cái 3 thông tin: Ưu tiên hàng đầu của địa phương ngay sau bão là bảo đảm an toàn giao thông, cung cấp lại điện nước và đặc biệt là cứu hộ các đầm nuôi thủy sản.

Đến cuối ngày 7/7, hơn 80% hệ thống điện phục vụ người dân đã được cấp lại. Đối với nước sinh hoạt, mặc dù đã mở mạng diện rộng nhưng áp lực nước tại một số điểm còn yếu, khiến một số hộ dân ở nhà cao tầng chưa bơm được nước lên téc.

Trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu sau bão, địa phương tiếp tục chỉ đạo các lực lượng rà soát, thống kê thiệt hại phát sinh, chủ động phương án di dời dân cư vùng nguy cơ cao, đồng thời hướng dẫn bà con triển khai các biện pháp khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh và bảo đảm lưu thông hàng hóa, nhu yếu phẩm.

Lực lượng công an phường hỗ trợ di chuyển đồ đạc cho các hộ dân bị ngập do bão số 1. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng với việc ổn định an sinh xã hội, bài toán phục hồi kinh tế và sinh kế cho người dân sau bão đang là thử thách lớn đối với các địa phương. Tại khu vực thuộc phường Móng Cái 1, triều cường kèm mưa lớn đã gây ngập lụt hoàn toàn khoảng 800ha ao đầm thủy sản tại các khu Hải Hòa 1, Hải Hòa 2, Hải Hòa 6, Bình Ngọc và Ngọc Sơn. Nghiêm trọng nhất là tại khu Hải Hòa 2, nơi có 2.200ha ao nuôi tôm, cá, cua chuẩn bị đến kỳ thu hoạch đã bị ảnh hưởng nặng nề, khiến nhiều hộ nuôi lâm vào cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Chu Dân, hộ dân trú tại khu Hải Hòa 2 chia sẻ: Gia đình ông có khoảng 10ha nuôi tôm và cá đang cận kề vụ thu hoạch thì bị thiên tai làm thiệt hại hoàn toàn. Hiện tại, ông Dân đang tập trung gia cố lại bờ đầm và rất mong chính quyền địa phương hỗ trợ thêm nhân lực, phương tiện đắp lại bờ bao, kè chắn để ngăn nước tiếp tục tràn vào nếu thời tiết tiếp tục mưa lớn.

Cùng với hộ gia đình ông Dân, hiện nhiều hộ nuôi biển, nuôi quảng canh và tôm công nghiệp rơi vào cảnh trắng tay khi toàn bộ diện tích nuôi trồng sắp thu hoạch đã bị mất trắng.

Tại khu vực ven biển Trà Cổ, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng cũng đang dốc lực dọn dẹp đống đổ nát, lợp lại mái che bị lốc xoáy làm tốc mái nhằm khẩn trương khôi phục hoạt động kinh doanh ngay trong mùa cao điểm du lịch hè. Họ mong muốn chính quyền sớm có biện pháp khắc phục hạ tầng đường, kè để hoạt động kinh doanh sớm trở lại.

Theo báo cáo số 301/BC-UBND ngày 5/7/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ước tính thiệt hại vật chất ban đầu do bão số 1 gây ra khoảng 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chưa phải là con số thống kê cuối cùng do các thiệt hại về nguồn lợi thủy sản và hạ tầng biển của ngư dân vẫn đang được tiếp tục cập nhật.

Từ thực tế ứng phó với cơn bão này, nhiều người dân bày tỏ mong muốn công tác dự báo khí tượng thủy văn trong thời gian tới cần nâng cao hơn nữa độ chính xác về cấp độ và sức gió giật. Điều này sẽ giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động các phương án chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, từ đó giảm thiểu tối đa các thiệt hại do thiên tai gây ra./.

Quảng Ninh khắc phục hậu quả bão số 1, thiệt hại ước khoảng 20 tỷ đồng Bão số 1 không gây thiệt hại về người, ảnh hưởng của bão tập trung trong phạm vi hẹp, chủ yếu tại khu vực Móng Cái và đặc khu Cô Tô; các địa phương khác ghi nhận thiệt hại không đáng kể.

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