Hàng chục hộ dân tại Phú Yên hiến hơn 2.000m2 đất để mở đường

Hàng chục hộ dân ở xã An Dân (huyện Tuy An) và xã Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam (huyện Đồng Xuân), tỉnh Phú Yên đã tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất để mở đường giao thông nông thôn.

Đây là hành động đẹp, thể hiện sự đồng lòng của người dân khi thực hiện giải phóng mặt bằng để thi công các dự án, góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh.

Tuyến giao thông từ ngã ba Cây Duối (xã An Dân, huyện Tuy An) đến Đá Do (giáp ranh xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân) có chiều dài hơn 1km. Vào mùa mưa, nơi đây thường xuyên ngập lụt, gây cô lập các khu dân cư, nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An đã quyết định đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông này và kết nối với tuyến ĐH642.

Tuyến đường có nền rộng 5,5m, mặt đường 3,5m, kết cấu bê tông ximăng, kèm theo các hạng mục mương thoát nước và hệ thống tín hiệu an toàn giao thông.

Tổng kinh phí đầu tư hơn 5 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 4,3 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương.

24 hộ dân ở các xã An Dân (huyện Tuy An), Xuân Sơn Bắc và Xuân Sơn Nam (huyện Đồng Xuân) dọc tuyến đường đã tự nguyện hiến hơn 2.260m2 đất để phục vụ xây dựng công trình. Hộ hiến nhiều đất nhất với diện tích 455m2, hộ hiến ít nhất là 32m2.

Nhờ mặt bằng được bàn giao sớm, đơn vị thi công triển khai các hạng mục xây dựng đảm bảo đúng tiến độ. Đến nay, tuyến giao thông này đã được đưa vào sử dụng sau 6 tháng thi công.

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Thẩm (xã An Dân) đã tự nguyện hiến hơn 177m2 đất trước nhà và vận động hàng xóm cùng hiến đất mở rộng đường.

Ông Nguyễn Ngọc Thẩm vui vẻ cho biết mở đường là việc chung, có lợi cho xóm làng, con cháu sau này đi lại thuận tiện, phát triển kinh tế. Giờ đây, con đường rộng rãi, sạch đẹp trước nhà khiến tôi rất vui.

Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An đã khen thưởng 3 hộ dân có diện tích hiến đất lớn và gửi thư khen 21 hộ dân còn lại. Điều này là sự ghi nhận của chính quyền đối với tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của các hộ dân.

Tinh thần tự nguyện của các hộ dân đã lan tỏa sự đoàn kết, đồng thuận với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước khi xây dựng các công trình; chung tay xây dựng nông thôn mới ngày càng bền vững.

Theo ông Huỳnh Gia Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An, địa phương cùng một lúc phải thực hiện giải phóng mặt bằng cho nhiều công trình lớn như: đường bộ cao tốc Bắc-Nam, tuyến đường bộ ven biển, hồ chứa nước Hậu Đức, kè chống xói lở bờ biển An Chấn…

Cùng với nhiệm vụ chính trị thực hiện sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy, cả hệ thống chính trị từ xã đến huyện vẫn quyết liệt, chủ động rà soát kỹ từng thửa đất cụ thể để đảm bảo công bằng, đúng quy định.

Đa số người dân địa phương đều đồng tình với chủ trương và các chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Nhà nước.

Những đóng góp quý báu của các hộ dân ở xã An Dân, Xuân Sơn Bắc và Xuân Sơn Nam đã giúp đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; tạo nên sự đồng thuận, gắn bó giữa chính quyền và nhân dân khi triển khai các dự án phát triển hạ tầng.

Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An tiếp tục nhân rộng các điển hình này; tăng cường tuyên truyền, vận động để mọi người dân cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng khang trang, văn minh./.

