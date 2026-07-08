LHQ: Gần 50% số mục tiêu phát triển bền vững rơi vào tình trạng đình trệ

Ngày 7/7, Liên hợp quốc công bố Báo cáo Các mục tiêu phát triển bền vững năm 2026 (The Sustainable Development Goals Report 2026), cho biết 36% số mục tiêu có thể đánh giá trong khuôn khổ này đang đi đúng lộ trình, song gần 50% rơi vào tình trạng đình trệ và 15% đã thụt lùi.

Kết quả báo cáo chỉ ra rằng kể từ khi Chương trình nghị sự 2030 vì Phát triển bền vững được thông qua vào năm 2015, các khoản đầu tư bền vững, chính sách phù hợp và hợp tác quốc tế đã góp phần cải thiện cuộc sống của hàng tỷ người trên thế giới, với nhiều kết quả rõ nét trong việc thực hiện Các mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).

Cụ thể, gần 1 tỷ người đã được tiếp cận nguồn nước uống an toàn, trong khi 1,2 tỷ người được tiếp cận các dịch vụ vệ sinh đạt chuẩn.

Bên cạnh đó, số ca nhiễm HIV mới giảm 30% trong giai đoạn 2015-2024, số ca tử vong liên quan đến AIDS giảm 35%. Hiện 92% dân số thế giới đã được tiếp cận điện, tỷ lệ sử dụng Internet tăng từ 40% lên 74%.

Đáng chú ý, lần đầu tiên trong lịch sử, hơn 1/2 dân số toàn cầu được nhận hỗ trợ từ các chương trình an sinh xã hội.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng thế giới vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng. Hiện cứ 10 người thì có 1 người vẫn sống trong cảnh nghèo cùng cực; khoảng 2,3 tỷ người rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực ở mức trung bình hoặc nghiêm trọng; hơn 150 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng thấp còi; tỷ lệ tử vong mẹ vẫn cao gấp gần 3 lần mục tiêu toàn cầu.

Ngoài ra, số người chịu ảnh hưởng do các thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2015. Bên cạnh đó, các cuộc xung đột leo thang, tăng trưởng kinh tế chậm lại, gánh nặng nợ gia tăng và mức suy giảm kỷ lục của nguồn viện trợ phát triển chính thức đang khiến tiến độ thực hiện các mục tiêu ngày càng chậm, đồng thời tác động nặng nề nhất đến những nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Trong báo cáo, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định tầm nhìn của Chương trình nghị sự 2030 vẫn nằm trong tầm tay dựa trên dữ liệu báo cáo, đồng thời kêu gọi các nước cùng nhau tạo nên những bước bứt phá quyết định cuối cùng để hoàn thành các SDGs, hướng tới xây dựng một tương lai khỏe mạnh, thịnh vượng chung.

Phát biểu tại cuộc họp báo công bố báo cáo, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Amina Mohammed khẳng định các SDGs vẫn là một khuôn khổ đúng đắn, đồng thời cảnh báo thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng ngày càng sâu sắc về nguồn lực.

Bà Mohammed kêu gọi cộng đồng quốc tế cam kết trên 3 phương diện: thúc đẩy bình đẳng giới như một động lực để hoàn thành mọi mục tiêu; đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và đặt hòa bình lên hàng đầu thông qua tăng đầu tư cho phát triển thay vì tiếp tục gia tăng chi tiêu quân sự./.

Đầu tư cho thế hệ trẻ để đạt mục tiêu phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới Trên bình diện quốc gia, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực trẻ đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa tầm nhìn đến 2045 của Việt Nam.