Đầu tư cho thế hệ trẻ để đạt mục tiêu phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) lần thứ 12, được tổ chức với chủ đề "Phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới: Biến khát vọng vươn mình thành hành động", ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, đồng Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) đã vinh dự được trao kỷ niệm chương ghi nhận những thành tích xuất sắc trong thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp thực hiện các sáng kiến về phát triển bền vững tại Việt Nam.

Ông Binu Jacob - Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, đồng Chủ tịch VBCSD, được VBCSD trao Kỷ niệm chương ghi nhận đóng góp tích cực trong hành trình 15 năm thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Nhân dịp này, VietnamPlus đã có cuộc phỏng vấn với ông Binu Jacob về chiến lược đột phá của Nestlé Việt Nam trong việc nuôi dưỡng thế hệ trẻ, đồng hành để họ trở thành động lực tăng trưởng bền vững cho quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam hướng tới Tầm nhìn 2045 trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao.

Nâng tầm năng lực người trẻ từ việc trao cho họ cơ hội

- Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ và yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Đảng và Chính phủ, Nestlé Việt Nam đã định hình chiến lược phát triển năng lực và trao quyền cho thế hệ trẻ như thế nào để họ trở thành động lực tăng trưởng bền vững?

Ông Binu Jacob: Thế hệ trẻ Việt Nam chính là lực lượng nòng cốt kiến tạo tương lai bền vững của đất nước. Chúng tôi tin rằng để Việt Nam vươn mình trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, giới trẻ đóng một vai trò rất quan trọng. Đây là nơi mà các doanh nghiệp có thể đóng góp trách nhiệm của mình nhằm giúp giới trẻ sẵn sàng đón nhận thách thức và vai trò to lớn này.

Chiến lược của Nestlé Việt Nam là xác định những thách thức mà người trẻ ở Việt Nam đang gặp phải và giúp họ vượt qua những thách thức đó như: Khoảng cách giữa đào tạo và thực tế; Tư duy khởi nghiệp và ứng dụng công nghệ; Cơ hội tiếp cận thị trường và khả năng cạnh tranh quốc tế . Từ năm 2020, chúng tôi đã triển khai sáng kiến toàn cầu Nestlé Needs YOUth (hỗ trợ thanh niên phát triển kỹ năng và cơ hội nghề nghiệp). Đây là chuỗi chương trình hướng đến sinh viên từ năm đầu đến năm cuối, thuộc các khối ngành Kinh doanh đến Kỹ thuật, trên các nền tảng trực tuyến và trực tiếp, như chương trình Nesternship Program với cơ hội thực tập thực tế tại công ty; Nestlé #SparkTheNext Leaders Program - chương trình quản trị viên tập sự đầy thách thức; NestGen - nền tảng học tập trực tuyến nhằm phát triển kỹ năng và kết nối; Technical Apprenticeship - chương trình đào tạo nghề kỹ thuật chuyên sâu…

Kết quả, từ năm 2020 đến nay, các chương trình của chúng tôi đã thu hút hơn 100.000 người Việt trẻ, giúp họ gia tăng cơ hội tìm kiếm việc làm, tự tin khởi nghiệp và nâng cao kiến thức, kỹ năng, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Nestlé mỗi năm đều trao hàng trăm cơ hội việc làm đến các bạn sinh viên thông qua các chương trình tuyển chọn Quản trị viên tập sự và Thực tập sinh Nesternship. (Ảnh: Vietnam+)

Kiến tạo tương lai: Bồi đắp nguồn nhân lực trẻ cho phát triển bền vững

- Vượt ra ngoài các chương trình đào tạo thông thường, Nestlé Việt Nam có những sáng kiến, chương trình cụ thể để thực sự trao quyền và tạo môi trường cho người trẻ phát huy tối đa năng lực. Xin ông chia sẻ làm thế nào để họ được khuyến khích tham gia vào các dự án trọng điểm, đưa ra sáng kiến đổi mới và thậm chí đảm nhiệm các vai trò lãnh đạo sớm, góp phần trực tiếp vào mục tiêu chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động của doanh nghiệp?

Ông Binu Jacob: Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc đào tạo mà còn tạo ra môi trường để người trẻ trực tiếp kiến tạo giá trị. Điều này thể hiện rõ qua các sáng kiến “Thúc đẩy tư duy khởi nghiệp”. Mỗi năm, Nestlé Việt Nam tài trợ ít nhất 3 cuộc thi khởi nghiệp (như Hult Prize, Young Lions, Future Entrepreneurs và Start-up Vietnam), góp phần nuôi dưỡng tài năng kinh doanh trẻ và hỗ trợ họ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp của riêng mình. Các cuộc thi này đã thu hút 60 start-up tham gia trong năm 2024 và mục tiêu tăng lên 200 start-up vào năm 2025.

Đặc biệt, chúng tôi cũng dành sự hỗ trợ cho chương trình khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp - một ngành kinh tế làm bệ đỡ của đất nước. Nhận thấy thách thức kép trong ngành nông nghiệp khi mà lực lượng lao động trong lĩnh vực này đang có xu hướng bị già hóa, ít thu hút được lớp trẻ kế cận và các nông trại cũng đang bị già cỗi, chịu áp lực từ biến đổi khí hậu, chúng tôi tập trung vào việc đào tạo kỹ năng trồng cà phê cho nông dân trẻ và truyền cảm hứng về việc áp dụng khoa học, công nghệ trong canh tác nông nghiệp. Mục tiêu của chúng tôi là giúp người trẻ thấy được nông nghiệp có thể giúp họ thay đổi cuộc sống từ đó khuyến khích họ tiếp quản nông trại của gia đình và tự tin với các phương pháp canh tác bền vững. Đó là lý do tôi đã chia sẻ câu chuyện của anh Y Hưng Niê, một nông dân trẻ và cũng là trưởng nhóm nông dân Nescafé Plan tại Đắk Lắk. Nhờ áp dụng khoa học công nghệ, các công cụ số hóa và áp dụng phương pháp canh tác nông nghiệp bền vững, anh đã trở thành doanh nhân nông nghiệp với lợi nhuận tăng gấp 3 và trang trại đạt chuẩn Net Zero.

Ông Binu Jacob - Đồng Chủ tịch VBCSD, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam phát biểu tại VCSF 2025. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh đó, để tăng cơ hội tiếp cận và khả năng cạnh tranh quốc tế của người trẻ, chúng tôi bồi dưỡng, đào tạo thế hệ chuyên gia kỹ thuật toàn cầu (global SME engineer). Nhờ quá trình học hỏi và làm việc tại các nhà máy quốc tế, nhân sự trẻ Việt Nam thu hẹp khoảng cách về kĩ năng với thế giới. Ví dụ như câu chuyện về nhân sự người Việt đầu tiên trở thành giám sát hiệu suất các nhà máy của tập đoàn Nestlé trên toàn cầu, kỹ sư trẻ Nguyễn Văn Tiến. Từ những ngày đầu, Tiến đã thể hiện sự nhạy bén, thông minh và cầu thị. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất và cũng là trở ngại trong công việc của Tiến là ngoại ngữ. Bởi vậy, chúng tôi đã hỗ trợ để Tiến có thể cải thiện dần kỹ năng này và trao cơ hội cho Tiến làm việc, trau dồi ở các nhà máy của Nestlé trong khu vực. Hiện nay, Tiến đã trở thành người Việt Nam đầu tiên đảm nhận vị trí giám sát về hiệu suất các nhà máy trên phạm vi toàn cầu của tập đoàn Nestlé. Tôi tin rằng sẽ còn nhiều nhân tài trẻ Việt Nam như Tiến nếu được trao cơ hội sẽ trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, mang những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm quốc tế của mình trở về giúp phát triển đất nước.

Tầm nhìn quốc gia 2045 và vai trò của người trẻ

- Việc đầu tư vào phát triển và trao quyền cho người trẻ mang lại giá trị chiến lược cho doanh nghiệp trong dài hạn và quan trọng hơn, đóng góp ra sao vào mục tiêu tăng trưởng bền vững của quốc gia, đặc biệt khi Việt Nam tiến tới năm 2045? Xin ông chia sẻ những thông điệp muốn truyền tải đến cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách về vai trò của thế hệ trẻ?

Ông Binu Jacob: Đầu tư vào phát triển và trao quyền cho người trẻ mang lại giá trị chiến lược to lớn, cả cho doanh nghiệp và cho quốc gia.

Đối với doanh nghiệp, thông điệp tôi muốn chia sẻ là: Các lãnh đạo doanh nghiệp cần có ưu tiên rõ ràng đối với việc phát triển người trẻ và theo dõi các chỉ số này một cách có hệ thống. Hãy đầu tư cho người trẻ – không chỉ bằng tài chính mà bằng niềm tin, cơ hội và sự đồng hành.

Trên bình diện quốc gia, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực trẻ đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa tầm nhìn đến 2045 của Việt Nam. Khi thế hệ trẻ được trang bị đầy đủ kỹ năng, kiến thức và cơ hội, họ sẽ trở thành thế hệ tiên phong kiến tạo một Việt Nam xanh, thịnh vượng và bền vững.

Phát triển bền vững là mục tiêu mà không một doanh nghiệp hay quốc gia đơn lẻ nào có thể đạt được bằng nỗ lực của riêng mình. Vì vậy, Chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức xã hội cần hợp tác chặt chẽ. Khi người trẻ chính là một động lực quan trọng của sự phát triển bền vững toàn diện của quốc gia, chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội phải cùng nhau xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên – từ giáo dục đến việc làm và khởi nghiệp./.

