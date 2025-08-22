Phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới: Doanh nghiệp phải là “chiến sỹ thời bình”

Với chủ đề “Phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới: Biến khát vọng vươn mình thành hành động,” diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) lần thứ 12 là nền tảng đối thoại chiến lược hàng đầu về phát triển bền vững tại Việt Nam. Diễn đàn đã khẳng định vai trò trung tâm của cộng đồng doanh nghiệp cùng tầm quan trọng của nguồn nhân lực chất lượng cao trong tiến trình phát triển bền vững quốc gia, hướng tới Tầm nhìn Việt Nam 2045.

Diễn đàn do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với hạt nhân là Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức ngày 22/8.

Doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm

Tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững đã nhấn mạnh trong quá trình thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm. Doanh nghiệp là nơi hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo, nơi áp dụng các mô hình kinh doanh mới, là chủ thể dẫn dắt quá trình đổi mới công nghệ, áp dụng chuẩn mực ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị) và đóng góp tích cực vào các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của quốc gia.

Phó Thủ tướng cũng chia sẻ về cam kết của Chính phủ trong việc tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi, khẳng định vai trò kiến tạo phát triển và đồng hành cùng doanh nghiệp. Cụ thể, Chính phủ sẽ thúc đẩy các chính sách đồng bộ trên bốn phương diện then chốt, đó là tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và khung pháp lý nhằm xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi; Phát triển hạ tầng chiến lược bao gồm hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo, hạ tầng số và viễn thông, cùng các công trình ứng phó biến đổi khí hậu; Đẩy mạnh phát triển tài chính xanh và thị trường tín dụng bền vững; Và, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội và quốc tế để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi mô hình kinh doanh xanh và số, nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam, là năm tăng tốc, bứt phá để về đích Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, cũng là năm cuối cùng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây là tiền đề để mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc, tiến tới hiện thực hóa Tầm nhìn Việt Nam 2045 trở thành một nước phát triển, thu nhập cao. Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, ở mọi quy mô và lĩnh vực, đang nỗ lực chuyển đổi, đổi mới sáng tạo, vượt qua thách thức để nắm bắt cơ hội từ phát triển bền vững và kinh doanh có trách nhiệm.

Ông Phạm Tấn Công nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam như những “chiến sỹ thời bình”. (Ảnh: Vietnam+)

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam như những “chiến sỹ thời bình” trong việc đồng hành cùng dân tộc phát triển kinh tế theo hướng bền vững, bao trùm vì một Việt Nam hội nhập, hùng cường và thịnh vượng.

“Năm nay là năm thứ 12 tổ chức Diễn đàn, chúng tôi có niềm tin sâu sắc rằng VCSF luôn đóng vai trò kiến tạo không gian đối thoại, phổ biến, lan toả, thẩm thấu và đưa các chủ trương, chính sách, nghị quyết… vào cuộc sống, xây dựng, hoàn thiện thể chế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi,” ông Phạm Tấn Công cho biết.

Phát triển bền vững là chiến lược sống còn

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch VBCSD nhấn mạnh các doanh nghiệp cần coi phát triển bền vững là chiến lược sống còn chứ không chỉ là trách nhiệm xã hội. Khép lại hành trình 15 năm đầu tiên và bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo, VBCSD-VCCI sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế, quan hệ đối tác để tạo ra xung lực mạnh mẽ hướng tới thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp cam kết và theo đuổi kinh doanh bền vững, kinh doanh có trách nhiệm trong tương lai, từ đó doanh nghiệp Việt Nam cùng chung tay vươn mình, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới – xanh, thịnh vượng và bao trùm hơn.

Nói về phát triển bền vững, ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam kiêm đồng Chủ tịch VBCSD, nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố then chốt để thúc đẩy phát triển bền vững của quốc gia. Để xây dựng được đội ngũ nhân lực chất lượng cao, ông cho biết Nestlé Việt Nam đặc biệt quan tâm và đầu tư cho thế hệ trẻ.

“Thông qua các sáng kiến cụ thể như Nestlé Needs YOUth hay chương trình Nesternship, chúng tôi mong muốn tạo điều kiện để người trẻ phát huy năng lực sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Bên cạnh đó, chúng tôi thúc đẩy mô hình hợp tác ‘3 nhà: Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp' nhằm kết nối đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động và khoa học, công nghệ. Đây là những hành động thiết thực nhằm hiện thực hóa cam kết của doanh nghiệp và thực hiện tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, hướng tới một tương lai xanh, bao trùm và bền vững,” ông Binu Jacob nói.

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển doanh nghiệp Việt Nam” cho ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam kiêm Đồng Chủ tịch VBCSD, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp thực hiện các sáng kiến về phát triển bền vững tại Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn, cho biết trong kỷ nguyên mới, phát triển bền vững không thể chỉ dừng lại ở tầm nhìn. Nó đòi hỏi hành động, tính nhất quán và có thể đo lường đồng bộ.

Đối với SABECO, ông cho biết ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) là triết lý vận hành, cách định nghĩa giá trị, đo lường thành công và cam kết trách nhiệm với xã hội. Trong một thế giới nhiều bất định, ESG giúp doanh nghiệp trở nên vững vàng. Không dừng lại ở đó, SABECO mong muốn cùng Chính phủ, các đối tác và cộng đồng tăng trưởng bền vững để tăng cường khả năng chống chọi trước thử thách và phục hồi sau khó khăn.

“SABECO tin rằng khi phát triển dựa trên nền tảng ESG, thì không ai bị bỏ lại phía sau. Và, giá trị tạo ra sẽ không chỉ bền vững cho doanh nghiệp, mà còn cho cả đất nước,” ông Giang nói.

Trong khuôn khổ Phiên toàn thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã trao tặng lẵng hoa đến lãnh đạo VBCSD để chúc mừng kỷ niệm 15 năm thành lập và hoạt động của VBCSD. (Ảnh: Vietnam+)

Trong khuôn khổ Diễn đàn, các đại biểu đã được chia sẻ nhiều thông tin cập nhật từ đại diện lãnh đạo Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Các nội dung xoay quanh các chính sách, định hướng đột phá chiến lược của Đảng để phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo tinh thần Nghị quyết 68 về phát triển khu vực kinh tế tư nhân của Bộ Chính trị; Ưu tiên hành động để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân; Cập nhật các chính sách ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường hướng tới chuyển đổi xanh.

Từ phía đối tác quốc tế, Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam cũng đã chia sẻ những thông tin hữu ích và khuyến nghị thiết thực nhằm thúc đẩy hợp tác công tư trong bối cảnh mới, hướng tới hiện thực hóa các mục tiêu vì Tầm nhìn Việt Nam 2045...

Những khuyến nghị từ Diễn đàn sẽ được VBCSD-VCCI tổng hợp và báo cáo lên Chính phủ, Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững. Đây là đầu vào cho việc hoạch định các chính sách mới tạo thuận lợi cho phát triển bền vững doanh nghiệp, thúc đẩy kinh doanh bền vững, qua đó đóng góp vào việc đưa “bộ tứ Nghị quyết” vào đời sống, hướng tới hiện thực hóa Tầm nhìn Việt Nam 2045./.

