Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất của Quốc hội dự kiến xem xét 27 nội dung

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ tư, chiều 8/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI (Kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2026).

Dự kiến Kỳ họp không thường lệ thứ nhất khai mạc vào ngày 3/8

Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết dự kiến Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất sẽ khai mạc vào ngày 3/8 và bế mạc ngày 24/8, chia làm 2 đợt, theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội giao Chính phủ trình xin ý kiến Bộ Chính trị đối với các dự án luật, nghị quyết quan trọng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung dự án Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án vào chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Như vậy, tổng số nội dung được Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất là 27 nội dung, trong đó dự kiến xem xét, thông qua 20 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và 3 nội dung thuộc vấn đề quan trọng của đất nước đồng thời sẽ cho ý kiến lần đầu đối với 4 dự án luật theo kết luận của cấp có thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đối với những nội dung đã đăng ký, các cơ quan phải đẩy nhanh tiến độ, không xin lùi, không rút; đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị những vấn đề mới phát sinh và xin ý kiến về thời gian họp.

Nhấn mạnh việc bảo đảm chất lượng các dự án luật, nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan trình tích cực, khẩn trương chuẩn bị nội dung; đơn vị nào làm qua loa, sơ sài thì phải làm lại.

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thể hiện chính kiến rõ ràng, không né tránh, bảo đảm chất lượng thẩm tra, góp phần vào thành công chung của Kỳ họp. Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ xem xét tổ chức cuộc họp liên tịch để rà soát, đôn đốc các cơ quan bảo đảm tiến độ.

Đây là nhiệm vụ chính trị rất lớn mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao cho Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, chuẩn bị từ sớm, từ xa cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trước đó, báo cáo tại Phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung nhiều luật, nghị quyết quan trọng để xử lý những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn; thực hiện hiệu quả chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, thúc đẩy kinh tế-xã hội, đạt mục tiêu tăng trưởng “2 con số”; đồng thời, tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền 3 cấp, chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, các quy định về phân cấp, phân quyền.

Đây đều là những chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, do đó, Văn phòng Quốc hội đề nghị các Đoàn đại biểu Quốc hội chủ động tổ chức tiếp xúc cử tri theo cách thức linh hoạt, phù hợp, trong đó, tăng cường ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh các hình thức trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến để tổng hợp thông tin, cũng như thông tin kịp thời đến cử tri về các nội dung của Kỳ họp, tiếp tục lan tỏa sâu cho các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của các nội dung được xem xét tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công theo hướng nhân văn, công bằng, khả thi

Trong phiên họp chiều 8/7, cho ý kiến vào dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao và cơ bản tán thành với sự cần thiết ban hành dự án Pháp lệnh nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, tiếp tục hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công theo hướng nhân văn, công bằng, khả thi và phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí bổ sung khái niệm về người có công; đồng thời đề nghị rà soát kỹ lưỡng các đối tượng; nghiên cứu mức trợ cấp, phụ cấp căn cứ theo tình hình phát triển kinh tế-xã hội.

Về điều kiện công nhận thương binh, liệt sỹ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phương án là từ 81% trở lên khi chết thì được công nhận liệt sỹ mà không đặt điều kiện phải xác định do vết thương tái phát. Đối với trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến dưới 81% thì được công nhận là liệt sĩ nhưng phải xác định là do vết thương tái phát.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí bổ sung đối tượng công nhận liệt sĩ, thương binh đối với trường hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát các chính sách ưu đãi được sửa đổi, bổ sung nhất là chế độ điều dưỡng, người phục vụ, bảo hiểm y tế, chính sách đối với thân nhân người có công và các nhóm đối tượng có liên quan, bảo đảm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong từng giai đoạn như: chính sách nhà ở, việc làm, chăm sóc sức khỏe y tế, tính toán đến khả năng cân đối nguồn lực của Nhà nước và phát huy ý nghĩa nhân văn của chính sách ưu đãi người có công.

Sau khi thảo luận, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua về mặt nguyên tắc dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, các cơ quan liên quan hoàn chỉnh dự thảo Pháp lệnh, gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng văn bản trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành trước ngày 27/7./.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Chiều 8/7/2026, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI (Kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2026).

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