Chứng khoán toàn cầu lao dốc vì "cơn sốt" trí tuệ nhân tạo hạ nhiệt

Thị trường chứng khoán toàn cầu lại chìm trong sắc đỏ trong phiên 7/7 khi giới đầu tư ồ ạt bán tháo cổ phiếu vì lo ngại rủi ro từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,3% xuống 52.925,15 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 0,5% xuống 7.503,85 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 1,2% xuống 25.818,69 điểm. Mã cổ phiếu của SpaceX cũng ghi nhận mức giảm 6,8% tại New York.

Tại châu Âu chỉ số CAC 40 (Paris) giảm 0,5% xuống 8.436,24 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt giảm 1,4% xuống 25.465,25 điểm. Riêng chỉ số FTSE 100 (London) tăng 0,1% lên 10.665,88 điểm.

Giới đầu tư đang đồng loạt quay lưng với nhóm cổ phiếu AI. Dẫn đầu đà giảm tại châu Á là thị trường Seoul (Hàn Quốc) khi cổ phiếu của "gã khổng lồ" Samsung lao dốc không phanh, kéo chỉ số Kospi bốc hơi tới 4,9%.

Đà bán tháo diễn ra ngay cả khi Samsung dự báo lợi nhuận hoạt động quý 2 sẽ tăng vọt hơn 1.800% nhờ lực cầu chip nhớ phục vụ AI. Có thời điểm cổ phiếu của hãng này mất tới 10% trước khi đóng cửa với mức giảm hơn 6%.

Bà Ipek Ozkardeskaya, chuyên gia phân tích cấp cao tại ngân hàng Swissquote đánh giá phản ứng tiêu cực đối với mức lợi nhuận đặc biệt xuất sắc của Samsung là lời nhắc nhở rằng, trong một thị trường đã được định giá quá cao, việc doanh nghiệp chỉ đạt kỳ vọng thôi là chưa đủ.

Chuyên gia Angelo Kourkafas từ Edward Jones cảnh báo những rủi ro tiềm ẩn từ các khoản chi tiêu khổng lồ cho AI của các tập đoàn lớn. Trong khi đó, bà Charu Chanana thuộc Saxo Markets nhấn mạnh thị trường hiện đòi hỏi các công ty công nghệ phải chứng minh được "lợi nhuận thực tế, định hướng rõ ràng và khả năng duy trì sức mạnh định giá dài hạn."

Bên cạnh yếu tố AI, giới đầu tư hiện đang nín thở chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để tìm kiếm các manh mối về kế hoạch tiếp tục tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 4,75 điểm (0,26%) lên 1.848,25 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 2,77 điểm (0,93%) xuống 293,74 điểm./.

Thị trường chứng khoán Mỹ: Phố Wall khởi sắc nhờ cổ phiếu công nghệ Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite dẫn đầu đà tăng, bứt phá 1,1% lên 26.121,16 điểm; Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,7% lên 7.537,43 điểm,chỉ số công nghiệp Dow Jones nhích 0,3% lên 53.055,91 điểm.

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