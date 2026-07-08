Căng thẳng Mỹ-Iran làm chao đảo chứng khoán châu Á

Trong phiên giao dịch ngày 8/7, phần lớn thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng. Sau các hoạt động quân sự mới giữa hai nước, đà tăng của giá dầu cũng đào sâu lo ngại lạm phát và khiến nhà đầu tư thận trọng hơn.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 2,1% xuống 66.819,05 điểm. Còn ở Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 5,4% xuống 7.246,79 điểm, đánh dấu mức giảm mạnh nhất trong các thị trường lớn của khu vực.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải giảm 0,5% xuống 3.970,88 điểm; trong khi chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong tăng 2,5% lên 24.083,09 điểm nhờ lực mua đối với các cổ phiếu công nghệ đã giảm mạnh trước đó.

Theo ông Nick Twidale, chuyên gia của AT Global Markets, sau nhiều tuần thị trường chủ yếu được dẫn dắt bởi kỳ vọng đối với trí tuệ nhân tạo (AI) và nhóm cổ phiếu công nghệ, sự chú ý của nhà đầu tư hiện chuyển sang các rủi ro địa chính trị.

Ông cho rằng yếu tố này nhiều khả năng sẽ tiếp tục chi phối diễn biến thị trường nếu căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trong các phiên tới.

Đồng USD duy trì đà tăng so với các đồng tiền chủ chốt khi nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể duy trì ở mức cao lâu hơn, qua đó làm tăng khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Phiên này, nhóm cổ phiếu công nghệ đã chịu sức ép, với giá cổ phiếu của Samsung Electronics giảm 6,3%, nối tiếp đà giảm của phiên trước, mặc dù doanh nghiệp dự báo lợi nhuận hoạt động quý 2 tăng gấp 19 lần so với cùng kỳ năm trước nhờ nhu cầu đối với chip AI. Giá cổ phiếu SK hynix cũng giảm gần 5,7%.

Theo các nhà phân tích, nhà đầu tư đang lo ngại việc các tập đoàn công nghệ tăng mạnh đầu tư và mở rộng công suất có thể cần nhiều thời gian hơn để tạo ra mức tăng trưởng lợi nhuận tương xứng với định giá hiện nay.

Những tuần gần đây, dòng tiền đang có xu hướng rời khỏi nhóm cổ phiếu chip vốn tăng mạnh trước đó để chuyển sang các lĩnh vực khác như tài chính, tiêu dùng và các tập đoàn công nghệ quy mô lớn.

Bà Marieke Blom, Trưởng bộ phận nghiên cứu toàn cầu của ngân hàng ING, cho rằng thị trường đang đánh giá lại khả năng duy trì sức mạnh định giá của các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị AI.

Theo bà, chi tiêu vốn của nhiều doanh nghiệp đang tăng nhanh so với lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA), khiến nguồn lực dành cho các chương trình hỗ trợ cổ đông như mua lại cổ phiếu bị thu hẹp.

Điều này có thể tiếp tục gây áp lực lên định giá của một số doanh nghiệp trong lĩnh vực AI.

Tại Việt Nam, chốt phiên 8/7 chỉ số VN-Index tăng 5,45 điểm (0,29%) lên 1.853,70 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 6,65 điểm (2,26%) lên 300,39 điểm./.

Thị trường chứng khoán Mỹ: Phố Wall khởi sắc nhờ cổ phiếu công nghệ Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite dẫn đầu đà tăng, bứt phá 1,1% lên 26.121,16 điểm; Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,7% lên 7.537,43 điểm,chỉ số công nghiệp Dow Jones nhích 0,3% lên 53.055,91 điểm.

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