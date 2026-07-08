VN-Index tăng hơn 5 điểm, nhóm năng lượng dẫn dắt thị trường

Thị trường chứng khoán ngày 8/7 duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch buổi chiều, qua đó giúp các chỉ số chính khép phiên trong trạng thái tích cực. Dòng tiền cải thiện so với phiên trước, trong khi nhóm cổ phiếu năng lượng trở thành động lực tăng mạnh nhất của thị trường.

Kết thúc phiên 8/7, VN-Index tăng 5,45 điểm lên 1.853,70 điểm. HNX-Index tăng 6,65 điểm lên 300,39 điểm. Thị trường nghiêng về bên mua với 398 mã tăng giá và 287 mã giảm giá. Riêng rổ VN30 ghi nhận 19 mã tăng, 8 mã giảm và 3 mã đứng giá.

Thanh khoản cải thiện so với phiên trước. Trên sàn HOSE, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 550 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 14.700 tỷ đồng. Trên HNX, khối lượng giao dịch đạt hơn 69 triệu cổ phiếu, với giá trị hơn 1.300 tỷ đồng.

Trong phiên chiều, VN-Index chủ yếu diễn biến giằng co nhưng lực cầu vẫn chiếm ưu thế, giúp chỉ số duy trì đà tăng đến cuối phiên. BSR, VIC, VPL và VCB là những cổ phiếu đóng góp tích cực nhất, giúp VN-Index tăng tổng cộng 2,73 điểm. Ngược lại, LPB, FPT, TCX và MCH gây áp lực lên thị trường, lấy đi hơn 1,31 điểm của chỉ số.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng duy trì diễn biến tích cực nhờ sự bứt phá của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như THD tăng 9,96%, NVB tăng 2,04%, PVS tăng 1,94% và CEO tăng 3,57%.

Xét theo nhóm ngành, năng lượng là tâm điểm của thị trường khi tăng mạnh nhất với mức tăng 2,38%. Đà tăng được dẫn dắt bởi BSR tăng 3,51%, PLX tăng 1%, PVS tăng 1,94%, PVT tăng 2,37% và PVC tăng 3,25%.

Tiếp theo là nhóm tiêu dùng không thiết yếu tăng 1,28% và nhóm tiện ích tăng 0,63%. Một số cổ phiếu nổi bật gồm VPL tăng 1,94%, MWG tăng 1,68%, PNJ tăng 2,36%, HHS tăng 2,75%, GAS tăng 1,36%, PGV tăng 1,78% và HDG tăng 1,6%.

Ở chiều ngược lại, công nghệ thông tin là nhóm giảm mạnh nhất thị trường với mức giảm 1,36%, chủ yếu do cổ phiếu FPT giảm 1,5%.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại quay lại bán ròng hơn 546,67 tỷ đồng trên HOSE. Áp lực bán tập trung tại PNJ với 215,23 tỷ đồng, MSN 184,52 tỷ đồng, VHM 131,67 tỷ đồng và VPB 123,57 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại cũng bán ròng hơn 48,78 tỷ đồng, chủ yếu tại các mã SHS với 27,1 tỷ đồng, MBS 25,06 tỷ đồng, PVS khoảng 1 tỷ đồng và VFS khoảng 310 triệu đồng.

Nhìn chung, thị trường duy trì xu hướng hồi phục với sắc xanh chiếm ưu thế và thanh khoản cải thiện so với phiên trước.

Dù khối ngoại quay lại bán ròng trên cả hai sàn, lực cầu trong nước vẫn đóng vai trò nâng đỡ chỉ số, đặc biệt tại nhóm năng lượng và một số cổ phiếu vốn hóa lớn, qua đó giúp VN-Index giữ vững đà tăng và tiếp tục chinh phục vùng 1.850 điểm./.

Cổ phiếu tài chính dẫn sóng, VN-Index đảo chiều "ngoạn mục" cuối phiên Đóng cửa phiên ngày 7/7, VN-Index tăng gần 5 điểm lên 1.848,25 điểm, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt hơn 18.000 tỷ đồng; trong đó, giao dịch thỏa thuận chiếm gần 4.700 tỷ đồng.

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